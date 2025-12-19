Kívánságok, amik valóra váltak – ÁGOTA-karácsony Szegeden

A dél-alföldi régió egyik legmeghatóbb eseménye, az ÁGOTA-karácsony idén is bebizonyította, hogy a közösségi összefogás képes valódi varázslatot teremteni a családot nélkülözni kényszerülő fiatalok számára. A szegedi sportkomplexum küzdőtere szerdán nem a góloktól, hanem az örömkönnyektől és az önfeledt nevetéstől volt hangos, ahogy ezer állami gondoskodásban élő fiatal vette birtokba a teret.

Az ÁGOTA-karácsony egyik legfontosabb megkülönböztető jegye, hogy a szervezők nem sablonos csomagokat osztanak ki, hanem minden egyes gyermek saját, előzetesen megírt kívánságlistája alapján kapja meg a személyre szóló meglepetését. Ebben a szellemiségben telt meg a Szent Gellért Fórum, ahová 13 vármegyéből érkeztek a nevelőszülőnél vagy lakásotthonban élő fiatalok. Kozma Ákos alkotmánybíró az eseményen kiemelte: ez a közösség azért egyedülálló, mert itt nem elvárásokkal, hanem valódi, őszinte figyelemmel fordulnak a gyerekek felé, ami a nehéz sorsú fiatalok számára a legértékesebb útravaló.

Az ünnepség nem csupán egy jótékonysági akció, hanem a helyi gazdaság és a közigazgatás példaértékű együttműködése is. Az eseményen Salgó László Péter főispán rávilágított, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 1500 munkatársa egy emberként mozdult meg, hogy 200 gyermek álmát váltsa valóra.

Ez a típusú társadalmi felelősségvállalás szervesen beépült már a város szövetébe, hiszen az állami szektor mellett a Belügyminisztérium országos gyűjtése is ide futott be, idén összesen hétezer ajándékot juttatva el a rendszerben élőkhöz.

A rendezvény szakrális és morális súlyát Kiss-Rigó László megyéspüspök szavai adták meg, aki emlékeztetett: a karácsony lényege a születés és a szeretet töltekezése. Az ÁGOTA Közösség harmincéves fennállása alatt Szeged egyik legmeghatározóbb szociális tartóoszlopává vált. Kothencz János alapító vezetésével a szervezet képes volt arra, hogy a gyermekvédelem sokszor rideg rendszerét meleg, családias közeggel váltsa fel, ahol a nevelőszülők áldozatos munkája végre anyagi és erkölcsi megbecsülést is kap.

Az est fényét Kökény Attila koncertje emelte, de a legmeghatóbb pillanatokat maguk a gyerekek szolgáltatták saját produkcióikkal. A közös vacsora és az ajándékbontás rituáléja után a figyelem már a jövőre irányult: az Erzsébet Alapítvány meghívása révén a nyári táborozási lehetőségek is körvonalazódtak. A szegedi esemény zárásaként elhangzott, hogy a gondoskodás nem ér véget az ünnepekkel, hiszen a jövő évi jótékonysági futóversenyek és szakmai programok már most szervezés alatt állnak, biztosítva a folytonosságot a vármegyei fiatalok életében.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye; szegedma.hu, delmagyar.hu

Fotó: Gémes Sándor

Magyar Kurír