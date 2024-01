Kocsis Fülöp érsek tanítása zárta az ökumenikus imahetet Debrecenben

A 2024-es ökumenikus imahét anyagát az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport állította össze. Egy alapjaiban az európaitól eltérő társadalmi viszonyok között élő, Krisztus evangéliumát kisebbségi helyzetben hirdető egyházról van szó, amelynek igen nehéz gazdasági és politikai viszonyok között kell az ott élő testvérek előtt Krisztusról tanúságot tenniük.

Krisztus önmagát állítja példának az irgalmas szamaritánus történetében – mondta Kocsis Fülöp metropolita az imahét idei mottójához – „Szeresd Uradat, Istenedet... felebarátodat pedig, mint saját magadat” (Lk 10,27) – kapcsolódóan. „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket (vö. Jn13,34) – mondja Jézus. Ha én szeretnék úgy szeretni, ahogyan az Isten, akkor a feladatom elsősorban nem is az, hogy erőt vegyek magamon, hogy vegyem észre a rászorulók szükségleteit; sokkal többet kér az Isten: szeressünk úgy, ahogyan csak Ő tud szeretni! Csakis így teljesíthetem a legfőbb parancsot: teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből, minden erőmből! Mert az Isten így szeret minket: teljesen nekünk adja magát. Ezért a legfőbb parancs szerint nem ímmel-ámmal, hanem teljes odaadással kell szeretnünk az Istent, és ahogyan Ő szeret, úgy kell szeretnünk a felebarátunkat. Akkor fogjuk tudni teljesíteni ezt a parancsot, ha megismerjük Isten szeretetét. Fedezzük föl, hogy mennyire szeret minket, tekintsük át az Istennel való kapcsolatunkat. Lássuk be, hogy a rászoruló embert a bűnei lefelé húzzák, újra és újra rátámadnak a kísértések, amikkel nem bír egyedül megbirkózni. Talán ez lehet az ökumenikus imahét további tevékeny üzenete – mondta az érsek-metropolita, hozzátéve, hogy ebben mindnyájan egyek vagyunk, akár görög, római, református, baptista, evangélikus, ortodox, bármilyen felekezetűek legyünk, összefog bennünket Isten szeretete.

„Minél inkább fölfedezem az Ő szeretetét, annál közelebb kerülök a testvéremhez, akit szintén szeret az Isten!” – hangsúlyozta Kocsis Fülöp, aki egy még mélyebb kapcsolatra is felhívta fel a figyelmet. „A kiszolgáltatottságban is egyek vagyunk: ugyanazok a bűnök kísértenek minket, ugyanazok a szenvedélyek tépázzák az életünket. Nagyon egyek vagyunk, testvéreim! A rászorultságunkban és a megváltottságunkban is! Isten az, aki egyesít minket.

Minél inkább megértem az Isten szeretetét a saját életemben, annál inkább az egyházak egységének vagyok a munkása, a hirdetője, a prófétája, hogy egyek vagyunk!”

– fogalmazott a metropolita.

A görögkatolikus főpásztor érthetőnek nevezte az afrikai testvérek mottóválasztását, mert, mint mondta, a választott ige nemcsak a felebaráti szeretet gyakorlására buzdít bennünket, hanem hitünk elmélyítésében is segítségünkre van. „Minél mélyebben éljük meg a hitünket, annál közelebb kerülünk egymáshoz, és annál inkább egységben élünk egymással és az Istennel. Erre az egységre hív minket az Isten” – zárta tanítását Kocsis Fülöp érsek-metropolita a debreceni Nagytemplomban.

Az imádság végén Sipos Barnabás ortodox parókussal közösen hangzott el az apostoli hitvallás, a záróimát Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor mondta.

Az idei ökumenikus imahét során összegyűlt perselyadományt a Debreceni Evangélikus Egyházközség családi bölcsődéjének játszótérfejlesztésére ajánlották fel.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír