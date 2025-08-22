Kolozsvárért imádkoztak a város születésnapján

László Attila köszöntő imájában hálát adott az alkalomért: „Papságom 1064. napján ez az igazi ajándék, hogy ezt veletek együtt imában ünnepelhetem. Nagy hálával köszönöm, és azt is külön, hogy nagy lelkesedéssel fogadták a főpásztorok ezt a kezdeményezést, és továbbították, hogy együtt lehessünk az imádságban.”

Megköszönte munkatársának is, aki az ötlet megálmodója volt: „Köszönöm Csongor tisztinek az ötletet, hogy a Kolozsvári Magyar Napokon találkozzunk, mi, Kolozsvár magyar lelkipásztorai imádkozva a közösségeinkért és e városért.”

A vesperás elimádkozása után Boldizsár Beáta evangélikus lelkész szólalt meg, aki arra emlékeztetett, hogy bár különböző felekezetekben szolgálnak, ugyanaz a küldetésük. „A történelem külön útra választott minket.

Mások a szokásaink, más a járásunk, más a tempónk, mások a rigolyáink, de tulajdonképpen mind vándorok vagyunk. Vándorok, akik a te nevedben igyekszünk járni, s terelni a keskeny úton a ránk bízott közösségeket.”

Hangsúlyozta, hogy az ökumenikus együttlét a kölcsönös támogatás és baráti kézfogás erejét adhatja: „Add, hogy tudjunk hálát adni azért, ami összeköt, amit egymástól tanulhatunk, és ne azt lássuk meg elsőre, ami elválaszt.”

Kolumbán Vilmos református püspök imájában a város és a nemzet megtartó erejéért adott hálát. „Örökkévaló és mindenható Isten, hálát adunk neked, hogy itt Kolozsváron a sokféle nép és nyelv között megőrizted magyar nyelvünket és közösségeinket. Ahogyan hálásak vagyunk azért is, hogy a sokféle felekezetiségen túllépve korán megértettük, hogy egymásnak testvérei és nem ellenségei vagyunk.”

Hozzátette: „Imádkozunk tehozzád keresztény egyházainkért, azért, hogy a sokszínű városban egymást erősítve és ne egymással versengve hirdessük Krisztust, a feltámadottat.”

Az imákat Kovács István unitárius püspök zárta, aki Máté evangéliumából olvasott fel, majd közös felelősségünket hangsúlyozta: „Nemcsak épületeivel, nemcsak falaival, intézményeivel, de lelkületével, szellemi kincseivel maradhatott meg ez a város. Megtanultuk, hogy egymást erősítjük, egymást kiegészítjük, és együtt vagyunk egészek és teljesek.”

Imájában így könyörgött: „Add, hogy ebben a nehéz időben, amikor a közvetlen szomszédságunkban is háború dúl, a mi imádságunk is hozzájáruljon ahhoz, hogy végre valahára önmagára találjon gyermeked, az ember ezen a földön.”

A Szent Mihály-plébánián kötetlen, testvéri beszélgetés követte az alkalmat. Az est tanúsága az volt, hogy a város lelkipásztorai a felekezeti különbségeken túl együtt is tudtak hálát adni, egymásért imádkozni és a jövőbe tekinteni. Mindannyian egyetértettek abban, hogy ezt a kezdeményezést – amelyet a Szent Mihály-plébánia hívott életre, és amelyhez több mint harminc lelkész csatlakozott – mindenképpen folytatni kell.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Cziple Hanna

Magyar Kurír