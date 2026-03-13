Kolozsváron találkoztak a romániai családpasztorációért felelős képviselők

Külhoni – 2026. március 13., péntek | 17:20
A jezsuiták kolozsvári Manréza lelkiségi központjában találkoztak Románia valamennyi római és görögkatolikus egyházmegyéjének családpasztorációért felelős képviselői március 10–11-én, a vendéglátó a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye volt. A találkozón jelen voltak a közvetlen munkatársak és az egyházi közösségekben aktívan szolgáló családok is.

A találkozót végigkísérte és támogatta Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK) családpasztorációért felelős püspöke. Jelen volt a házigazda, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek; a helyi püspök, Claudiu-Lucian Pop görögkatolikus nagyérsek, valamint Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, az RKPK elnöke.

A találkozó különleges ajándéka volt Gabriella Gambino jelenléte, aki a Világiak, Családért és Élet Dikasztériumának altitkára. Két előadást tartott a több mint 75 résztvevőnek, majd válaszolt a kérdéseikre.

A programot közös szentmise, közös és személyes szentségimádás, kiscsoportos és plenáris beszélgetések, valamint a különböző egyházmegyék családpasztorációs tapasztalatainak bemutatása gazdagította. Mindez a Kolozsváron található lelkiségi központ csendjében, a tavasz első napjainak szép hangulatában zajlott.

A következő napokban a RKPK Családpasztorációs Bizottsága részletes beszámolót tesz közzé a találkozóról.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Szöveg: Francisc Ungureanu, az RKPK titkára

Fordította: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Magyar Kurír

