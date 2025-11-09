Kompletórium – az elengedés imádsága

Dante Isteni színjátékában, a Purgatórium nyolcadik énekében a tisztulásra vágyó lelkek kórusa égre szegezett szemmel a Te lucis ante kezdetű himnuszt énekli. Ezt magyarul – Immár a Nap leáldozott – esti imára szánt énekként zsolozsmán kívül is sokszor énekeljük. A nap utolsó imaórájában, a kompletórium himnuszának a kezdő sora ez. Nem véletlenül.

A kompletórium lelkiismeret-vizsgálattal kezdődik. Visszatekintve a mögöttünk hagyott napra, felismerjük, mennyire rászorulunk Isten irgalmára. Elismerjük előtte hibáinkat, amiket elkövettünk. Megtisztulásra vágyó lélekkel tekintetünket mi is az égre szegezzük. Onnan várjuk azt az irgalmat, védelmet, elfogadást, amire a nyugalom óráira hangolódva nagy szükségünk van.

A kompletórium zsoltárai bizalmat és Istenre hagyatkozást fejeznek ki.

Vasárnap és ünnepnapokon azt a három zsoltárt imádkozzuk, amit a latin hagyomány a lefekvés előtti órákra tartott fenn (4, 91, 134). A 4-ik így zárul: „Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram” (Zsolt 4,9). A 91-ik fiókáit védelmező madárhoz hasonlítja Istent: „Szárnyával oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz. Pajzs és páncél az ő hűsége; nem kell félned az éjjeli rémtől!” (Zsolt 91,4-5)

Mielőtt átadjuk magunkat az álomnak, mindennap ugyanazok a szövegek zárják ezt a befejező imát.

Válaszos énekként a keresztfán a lelkét az Atyának visszaadó Jézus szavaihoz kapcsolódunk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet – In manus tuas, ahogy egy taizéi énekben is énekeljük.

Majd a Lukács-evangélium első fejezeteinek „imádságos könyvéből” az agg Simeon imáját (Lk 2,29-32) vesszük kölcsön: most már elbocsáthatod szolgádat, mivel szemem már látta az Üdvözítőt.

A záró áldáskérésben azért könyörgünk, hogy „a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten”. Ebből is látszik, hogy

a kompletórium nemcsak az adott napot, hanem egész életünket Isten tenyerébe helyezi.

Szorongás, stressz, aggódás és irányvesztés helyett Istenre hagyatkozással. Az ő kezében van életünk és halálunk. Biztonságosabb helyen nem is lehetne.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír