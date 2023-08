Körmenet és szentmise Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén a nagyváradi székesegyházban

A Corneliu Coposu utca – Olimpiadei utca – Kanonok sor útvonalon haladó meneten részt vett Böcskei László nagyváradi megyéspüspök; Vakon Zsolt püspöki titkár; Szabó Ervin, a Barátok temploma plébánosa; Vánkos Alexandru, a Szent László-templom segédlelkésze; valamint római katolikus hívek. Elől gyermekek szórtak rózsaszirmokat, és fúvószenekar játszott az alkalomhoz illő egyházi énekeket.

A székesegyház főbejáratánál Pék Sándor esperes, plébános és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fogadta az érkezőket: „Ebben az évben is, Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén a váradi görögkatolikus és római katolikus egyházmegyék ismét összefogtak, és a ferences testvérek szervezésében részt veszünk és megtartjuk ezt a körmenetet, amely kifejezi a ragaszkodásunkat és a szeretetünket égi Édesanyánk iránt. Ahogyan a kolostortól haladtunk a székesegyházhoz, talán sokan észrevették önök közül, hogy az út mentén, jobbról és balról emberek álltak, és egyesek mintha azt kérdezték volna: mit csinálnak ezek? Talán egyesek azt is felvetették: mire jó mindez? A körmenet alatt kifejezzük hitünket és reményünket.

A szeretet cselekedeteit akarjuk megvalósítani mindennapjainkban Mária segítségével, az ő közbenjárásával.”

„Töltsük el ezt az ünnepet lelki összeszedettségben, kapcsolódjunk be az ünneplésbe bűnbánattal, de ugyanakkor a megújulás vágyával is, hogy mindig készek és alkalmasak legyünk arra, amire a Szűzanya is intett a kánai menyegzőn: tegyétek azt, amit a Fiam mond! Mi is ezt akarjuk tenni tehát, és éppen ezért közel érezzük Őt magunkhoz, mert Ő a mi tanítónk, a védelmezőnk és közbenjárónk” – fogalmazott Böcskei László.

A szentmisén Fodor József általános helynök szentbeszédében úgy fogalmazott: nekünk, magyaroknak különösen fontos a Szűzanya. Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt neki ajánlotta fel országát. Templomainkban, oltárainkon, búcsújáróhelyeinken ott van a képe vagy szobra, mely a tiszteletnek, az alázatnak, de a szakadatlan kéréseknek a forrása is.

Palástja a mi oltalmunk, neve a legdrágább név számunkra, rajta keresztül árad ránk folyamatosan Isten bőséges áldása. Mária nemzete nem veszhet el.

A továbbindulás előtt Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök és Virgil Bercea váradi görögkatolikus püspök áldotta meg a zarándokokat.

Szöveg: Ciucur-Losonczi Antonius

Forrás és fotó: Nagyváradi Egyházmegye

Magyar Kurír