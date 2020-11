Koronavírus: Mohos Gábor püspök megrendítő tanúságtétele

A koronavírusról eddig is sokat hallottunk, de most már közvetlen környezetünkben is mindenütt jelen van, én is tíz napja igazoltan fertőzött vagyok. Tulajdonképpen szerencsésnek mondhatom magam, mert (eddig) nem kerültem kórházba, néhány nap láz után most már egy hete nincs lázam. Van ellátásom, főznek rám, minden nap tudok szentmisét bemutatni. De ezzel együtt

lelkileg igen nehéz napokon vagyok túl. Volt úgy, hogy az ülve bemutatott szentmise után úgy elgyengültem, hogy azonnal le kellett feküdnöm.

Az állapotom – noha lassanként javul – eléggé hullámzó, sokszor egy napon belül is. Ilyenkor – főleg eleinte – ott volt a kétely, hogy nem rosszabbodik-e, hiszen van, aki először javul, majd tíz nap után kerül kórházba.

Közel két hét után még mindig csak kis mértékben tudok érdemi munkát végezni. Sokan imádkoznak értem, és ezért nagyon hálás vagyok.

Ennek a néhány sornak a megírására egy cél motivált: vegyünk nagyon komolyan minden óvintézkedést, felelősek vagyunk egymásért és saját magunkért is. Messze nem mindenki ússza meg könnyen a Covid-fertőzést. Sokan bajlódnak vele sokáig, és egyre többen bele is halnak – és nem mind idősek és betegek.

Végül annyit szeretnék hozzátenni, hogy mindezzel együtt

ez egy kegyelmi időszak, Isten irgalmas szeretetének ajándéka, lehetőség arra, hogy jobban egyesüljek Jézussal, aki a papi szolgálatra és áldozatra meghívott.

