Korunk pápái Szent Józsefről, a csendes szentről

A kereső szívű ember

XVI. Benedek pápa (2005–2013) számára József „a kereső szívű ember” volt.

Szent József csendje az evangéliumban nem a belső ürességnek a kifejeződése volt, hanem annak, hogy átjárta őt Isten titkainak szemlélése, miközben teljesen készen állt az isteni akarat teljesítésére – fogalmazott 2005 decemberében az Úrangyala imádság alkalmából mondott beszédében Benedek pápa. – Jézus ezt a befelé fordulást tanulta meg nevelőapjától, amely feltétele a „valódi igazságosságnak”.

Szent József „a hallgatásával beszél” – fogalmazott XVI. Benedek a német Tagespost című katolikus hetilap 2021. április 1-i számában közölt beszélgetésben. „Szent Józsefnek nincs szerepe, amikor a bölcsek találkoznak a gyermek Jézussal. Ez a csend, a jelenlétnek ez a hiánya is jellemző rá, s pontosan rámutat, hogy a Szent Család megalapításával olyan szolgálatot vállalt, amely ugyan rendkívüli eltökéltséget és szervezőkészséget követelt tőle, egyúttal azonban rendkívüli lemondást is. József a hallgatásával beszél. Némasága fejezi ki, hogy mindent elfogadott, ami Máriához és vele együtt Jézushoz fűződő kapcsolatából adódott.”

„Szent József titka belső összefüggésben van Názáret helységgel. József Izáj törzsökéből fakadó hajtás, aki kifejezi Izrael reményét” – mondta az emeritus pápa 2021-ben.

A diszkrét és rejtett jelenlét embere

Ferenc pápa (2013–2025) Szent József főünnepén, 2013. március 19-én kezdte meg péteri szolgálatát. A Szent Márta-házban bemutatott első pápai szentmiséjén emlékezetett II. János Pál pápa Redemptoris custos apostoli buzdításában szereplő gondolataira: „Ahogyan Szent József szeretettel gondoskodott Máriáról és örömmel nevelte Jézus Krisztust, úgy őrzi és oltalmazza az ő titokzatos testét, az Egyházat is, amelynek a Szent Szűz előképe és mintaképe.” Hogyan végzi József ezt az őrzést? Tapintatosan, alázatosan, csendesen, de állandó jelenléttel és teljes hűséggel, akkor is, amikor nem érti a dolgokat – tette hozzá Ferenc pápa. „Az evangéliumokban József erős, bátor, szorgalmas emberként jelenik meg, de belső lényében nagy gyengédség mutatkozik, amely nem a gyengék erénye, nem, éppen ellenkezőleg: lelki erőre utal, valamint a figyelemre, az együttérzésre, a másik iránti valódi nyitottságra, a szeretetre.” (Homília, 2013. március 19.)

Ferenc pápának az íróasztalán egy Szent Józsefet álomba merülve ábrázoló szobor állt, amely alá a Szentatya cédulákat csúsztatott, a szent közbenjárását kérve.

2020. december 8-án tette közzé Ferenc pápa Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. A Szentatya egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tartott.

2021 végén az általános kihallgatás keretében Szent Józsefről tartott katekézissorozatot a pápa, melyben többek között kiemelte: „Máté evangélista Józsefet igaz embernek nevezi, aki alávetette magát a törvénynek, mint minden jámbor izraelita. De bensejében a Mária iránti szeretete és bizalma olyan utat javasolt, amely egyszerre menti meg a törvény betartását és menyasszonya becsületét: elhatározza, hogy titokban, minden felhajtás nélkül tagadja ki, anélkül, hogy nyilvános megaláztatásnak tenné ki. A visszafogottság, a tartózkodás útját választja (...) hallgat” (Katekézis, 2021. december 1.)

„Az evangéliumok egyetlen szót sem jegyeztek fel a Názáreti Józseftől, semmit. Soha nem beszélt. Ez nem azt jelenti, hogy hallgatag volt. (...) Hallgatásával József megerősíti azt, amit Szent Ágoston ír: »Amilyen mértékben a Szó – az emberré lett Ige – növekszik bennünk, olyan mértékben csökkennek a szavak« (288. beszéd, 5: PL 38, 1307.) Amilyen mértékben Jézus – a lelki élet – növekszik, olyan mértékben csökkennek a szavak. (...) Keresztelő János, aki »a pusztában kiáltó hang: ’Készítsétek az Úr útját’« (Mt 3,1), azt mondja az Igével kapcsolatban: »Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem« (Jn 3,30). (...) neki beszélnie kell, nekem pedig hallgatnom, és József a hallgatásával arra hív bennünket, hogy adjunk helyet a testté lett Ige Jelenlétének, Jézusnak. József csendje nem némaság; ez egy odafigyeléssel teli csend, tevékeny csend, olyan csend, amely napvilágra hozza az ő csodálatos belső világát. (Katekézis, 2021. december 15.)

József magatartása a befogadó betlehem, Isten jelenlétének jele

A Názáreti József rendkívül érzékeny és emberséges személyként jelenik meg előttünk – hangsúlyozta XIV. Leó pápa a 2025. december 21-i Úrangyala imádság alkalmával mondott tanításában, méltatva Szent József magatartását, aki „rendkívül érzékeny és emberséges személy” volt, „egy hozzánk hasonlóan törékeny és esendő ember, aki ugyanakkor bátor és hitben erős”.

„Istenfélelem és szeretet, irgalmasság és Istenre hagyatkozás: látjuk hát ennek a názáreti férfinak az erényeit (...) Fontos magatartásformák ezek, amelyek a szívet a Krisztussal és a testvérekkel való találkozásra nevelik, és segíthetnek abban, hogy egymás számára befogadó betlehem, vendégszerető otthon, Isten jelenlétének jele legyünk.”

