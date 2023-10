Koszorúzás és püspöki szentmise – Janus Pannoniusra emlékeztek a néhai pécsi püspök sírjánál

A Janus Pannonius Alapítványt az első magyar költő emlékének megőrzésére néhai Szőcs Géza költő, drámaíró hozta létre. Benyhe István, az alapítványi kuratóriumának elnöke köszöntőjében felidézte Janus Pannonius korának történelmi hátterét, méltatva az első magyar költő, a Pécsi Egyházmegye 26. püspöke, korának egyik legbefolyásosabb személyisége emlékét.

Az 1434-ben Csezmicei János néven született Janus Pannonius 1447-től Ferrarában tanult, majd 1454-től a padovai egyetemen jogi tanulmányokba kezdett. 1459-től 1472-ben bekövetkezett haláláig III. János néven pécsi püspök volt. Diplomáciai, politikai tevékenysége mellett élete végéig írt verseket. Költészetének latin nyelvezete, témája, világképe és hangulata az itáliai humanizmusból eredt. Mély istenhite mellett nagyra értékelte a földi életet, a békét, a kultúrát, a természetet és a költői halhatatlanságot. Felmérve korának társadalmi, politikai folyamatait, megértette, hogy a törökkel folytatott harcok kimenetele Magyarországra, és ezen keresztül az egész keresztény Európára döntő hatással lesz. Ez a meggyőződése vezette végül a Mátyás királytól való elfordulásához is, aki sereget küldött az összeesküvők elfogására. Az Itáliába menekülő tüdőbeteg püspök a Zágráb melletti Medvevárban halt meg.

Földi maradványait 1991-ben a pécsi székesegyház renoválásakor fedezték fel, majd antropológiai vizsgálatok igazolták, hogy a költő csontjait találták meg. A megállapított életkor, a magasság, valamint a betegség, amelyben az elhunyt szenvedett, megfelelt annak, amit Janus önmagáról írt. Az antropológusok szakvéleménye mellett a sír helye, a tüdőbetegség okozta halál miatti kátránynyomok, továbbá a csontváz bal tenyere alatt, a jobb combnyakon talált, az 1464-ben beiktatott II. Pál pápa ólomból készült bullája azt támasztotta alá, hogy Janus Pannonius nyughelyére bukkantak.

2008. október 21-én szentmisével egybekötött szertartás keretében temették újra a pécsi székesegyház altemplomában. Koporsóját Dulánszky Nándor püspök nyughelye mellé helyezték. Síremléke – egy carrarai márványból faragott, földre hulló lepel és a költőt ábrázoló bronz fejszobor – Rétfalvi Sándor Munkácsy Mihály-díjas érdemes szobrászművész alkotása.

A halálának 551. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés részeként Mayer Mihály nyugalmazott megyéspüspök az alapítvány tagjaival koszorút helyezett el Janus Pannonius sírján, majd szentmisét mutatott be püspök elődje emlékére a székesegyházban. A szertartáson Mayer Mihály német nyelven köszöntötte a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola által szervezett, a szentmise időpontjában Pécsen zajló nemzetközi konferencia szentmisére ellátogatott résztvevőit. Szentbeszédében Janus Pannonius püspöki keresztény helytállását tanúságtételként állította a hallgatóság elé, akinek élete és saját hitvallása hitelesíti és tanúsítja az Egyház hitvallását, mely nem csak az akkori idők ideológiáját múlta felül, hanem a mai individualista világon is túlmutat. Ezért püspökként felmutatott értékrendje ma is hiteles és érvényes – emelte ki beszédében a nyugalmazott megyéspüspök.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír