Kovács „Kokó” István volt a kispesti Reménység-iskola vendége az európai diáksport napján

Hazai és nemzetközi kutatások is igazolják, hogy a rendszeres testmozgás kedvezően hat a közérzetre, a szellemi képességeket is serkenti, a civilizációs vagy népbetegségek megelőzésének egyik fontos eszköze, de még az iskolai kiégéssel szemben is védelmet nyújt. Ezért is fontos a testneveléstantárgy, az oktatási intézmények falai között működő sportedzések, vagy éppen az egészségtudatossággal kapcsolatos szemléletformálás.

Mindezek támogatására a Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda az idei tanévben is megrendezte az európai diáksport napját, amelynek kezdő programjaként az intézmény mintegy kétszáz jelenlegi és két korábbi diákja mellett a tantestület több tagja, valamint Forgács Balázs káplán és Alpek Gergely diakónus is teljesítette a program elmaradhatatlan elemét, az idén 2023 méteres futást.

Minden évben szeptember utolsó péntekjén tartják az európai diáksport napját, mely program a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére született meg tizennégy évvel ezelőtt. 2015 óta Európa más országaiban, sőt néhány éve már a kontinensen túl is megrendezik a sportnapot a különböző iskolák.

Ezt követően Kovács „Kokó” István tett tanúságot az iskola tornatermében. A világ- és olimpiai bajnok, számos elismerés mellett a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjével és a MOB fair play-díjjal (életmű kategóriában) kitüntetett olimpikon a hit, a céltudatosság és a tanulás fontosságáról is beszélt az általános iskolás diákoknak, akik tisztelettel és szűnni nem akaró vastapssal köszöntötték az egykori ökölvívót.

A nap második felében külsős testnevelők és szakedzők bevonásával a Nagyboldogasszony-templom körül sportoltak a diákok, gyakoroltak népszerű és közismert sportágakat, mint a labdarúgás, a kézilabda és a röplabda, ismerkedtek a látványtánc, a kötélugrás, a hulahoppozás, a kick-box és az evezés rejtelmeivel, de elsajátították a tchoukball, a korfball és a floorball alapjait is.

A program megvalósításához a Budapest Honvéd Sportegyesület, a Kispest Női Kézilabda Klub, a Kispest SE, a Maniac Tánc és Rekreációs Egyesület, az Óbudai Strandröplabda Sport Club (ÓSSC), a Nagy Hulahoppsuli, az Oroszlánok KBSE (Kick-Box Sport Egyesület), a Csepel Evezős Klub SE, a Tchoukball Hungary Sport Egyesület, a Szentlőrinci AC (Atlétikai Club) és a Magyar Floorball Szakszövetség elkötelezett munkatársai nyújtottak önzetlen segítséget – az ő jóvoltukból élményszerű programmal gazdagodhattak a diákok.

Forrás: Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Fotó: Béli Balázs

