Kovász fesztivál – Ismét lesz családi programkavalkád augusztus 20-án Pécsett

A fesztivált 2022-ben Felföldi László pécsi megyéspüspök hívta életre – azzal a szándékkal, hogy a kovászhoz hasonlóan, amely megkeleszti a kenyeret, az egész napos program Jézus Krisztus szeretetében növelje és gazdagítsa a családokat és a Pécsi Egyházmegye híveinek közösségeit. Ezért a rendezvény állandó mottója, a kezdetek óta: „A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle” (Mt 13,33).

Az idén augusztus 20-án is megrendezendő, 10 órakor kezdődő fesztivál változatos kulturális és hitéleti programokat kínál Pécs történelmi belvárosának szívében, a püspökség különböző helyszínein, a Rózsakerttől egészen a püspöki palotáig.

Kiemelt zenei és színpadi fellépők: Szélkiáltó együttes, Kámfor zenés bábszínház, Zengedező (gyermekkoncert), Kokopelli jazzmatiné

Egész napos programok: tárlatvezetések és múzeumpedagógiai barangolások; gyerekeknek népi játékok, ugrálóvárak, habparti, valamint állatsimogató; hagyományőrző és sportprogramok: íjászat, vívás, solymász bemutató és lovaglási lehetőség; kézművesség és gasztronómia: kézműves-foglalkozások, gasztrokulturális élmények, helyi termelői piac.

A program a Szent István király ünnepéhez kapcsolódó, 18 órakor kezdődő szentmisével zárul a pécsi székesegyházban.

A Kovász fesztivál összes programja teljesen ingyenesen látogatható; eső esetén is megtartják a rendezvényt.

A gépkocsival érkezők a környező utcákban parkolhatnak; az Egyházmegyei Hivatal és a Magtár Látogatóközpont parkolói a rendezvény miatt zárva lesznek.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír