Közép- és észak-magyarországi középiskolás diákok részére hirdet fotópályázatot az AVKF

Nyílt, nevezésidíj-mentes fotópályázatot hirdet középiskolás diákok számára a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola és hallgatói önkormányzata Közép-Magyarország (Budapest és Pest megye), Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye) és Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) régióban.

A pályázatra két korcsoportban (14–16 és 17–19 évesek) várják a műveket természetfotó és szabadon választott kategóriában. A járvány okozta helyzet miatt az utóbbi kategóriában szívesen fogadnak olyan alkotásokat is, amelyek bemutatják a mindennapok apró csodáit, továbbá az intézményhez kapcsolódva azokat is, amelyek a pedagógusok szerepével foglalkoznak.

Egy pályázó egy témában, kizárólag olyan színes vagy fekete-fehér felvételekkel nevezhet, amelyek más fotópályázaton díjat nem nyertek; maximum három, sorozat esetén legfeljebb öt saját maga által készített digitális felvételt küldhet, amelyeknek teljes felhasználási jogával rendelkezik. Az olyan technikák, amelyek a képi tartalom vagy az eredeti jelenet tartalmának megváltoztatása nélkül javítják a fénykép megjelenését, megengedettek, azonban a képi elemek hozzáadására, áthelyezésére, cseréjére vagy eltávolítására szolgáló technikákra nincs lehetőség.

A zsűri az értékelés során figyelembe veszi a kép összhatását, az egyéni látásmódot, a kép mondanivalójának kifejezésére használt képalkotó elemek kompozícióját. A díjazás életkor szerint és kategóriánként történik (3-3 helyezés) – oklevéllel, illetve 5, 10 és 15 ezer forint értékű ajándékutalvánnyal. A helyezést elért diákok fotóiból, valamint a további kiválasztott képekből az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2021-ben kiállítást szervez.

A pályázati anyagokat 2021. február 22. (hétfő) 24 óráig lehet elküldeni a fotopalyazat.2021@avkf.hu e-mail-címre.

A pályázattal kapcsolatos további technikai tudnivalók, feltételek az intézmény honlapján olvashatók.

További információ: Salt Communications, Tóth Szilvia, toth.szilvia@salt.hu, +36 20 272 2192

* * *

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a Váci Egyházmegye fenntartásában álló, pedagógus- és szociálpedagógus képzéssel, valamint a hitéletben segítőként dolgozók (kántorok, katekéták, lelkipásztori munkatársak) képzésével foglalkozó felsőoktatási intézmény. A Zsámbékon 1929-ben alapított tanítóképző szellemi és jogutódja.

Alap- és mesterképzésein államilag elismert BA és MA diplomát ad, de számos szakirányú továbbképzéssel is segíti a már diplomával rendelkezőket. Székhelye Vác festői szépségű egyházi központjában, a székesegyház szomszédságában álló történelmi épület, emellett Budapesten egy modern, 21. századi igényességű campusszal is rendelkezik. A főiskola szakmai tevékenysége tudományos ismeretekre és nemzetközi kapcsolatokra épülő oktatási gyakorlat alapján, katolikus szellemben – így más vallású, gondolkodású jelentkezők felé is teljesen nyitottan – zajlik, különös hangsúllyal az atipikusan fejlődő gyermekekre fókuszáló és alternatív pedagógiai módszerekre.

Forrás: AVKF

