Közép-európai szerzetesi találkozót tartott Kismaroson a Chemin Neuf Közösség

A találkozót a Chemin Neuf Közösség két tagja, a jelenleg Magyarországon élő és szolgáló Kispál Rita és Bodó Veronika nővérek szervezték. A Közép-Európában misszióban lévő Chemin Neuf Közösség szerzetes testvérei közös ima, megosztás és előadások mellett Magyarország történetébe is betekintést kaphattak, amelyet egy fél napos budapesti látogatás is kiegészített.

Ez az esemény is mutatja, hogy a Chemin Neuf Közösség számára kiemelt jelentőségű a nemzetköziség, és azon országok jobb megismerése, ahol missziókat működtet. Ez az évente megismétlődő találkozó lehetőséget ad arra, hogy a közösség tagjai országaik közös múltjára is visszatekintsenek, valamint a szerzetesi életüket és misszióikat érintő kérdésekről megosszák tapasztalataikat, együtt gondolkodjanak.

A cölibátusban élő testvérek és nővérek a Chemin Neuf Közösségen belül házaspárokkal és családokkal együtt apostoli és misszionárius életet élnek a világ 33 országában. A Chemin Neuf Közösség konstitúcióját, valamint azt az apostoli szerzetesi életmódot követik, amelyet Albert Decourtray lyoni bíboros, érsek 1992-ben hagyott jóvá, a Szentszék pedig 2009-ben ismert el. „Szerzetesként nyilvános fogadalommal elköteleződünk szegénységben, tisztaságban és engedelmességben, hogy Krisztussal közösséget vállalva apostoli közösségben élve szolgáljuk az Egyház egységét és a lelkeket, különösen a legszegényebbeket.” (Chemin Neuf Közösség Konstitúciója)

