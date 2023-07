Kozma Imre megáldotta a veszprémi Befogadás Háza felújított nappali centrumát

A felújított létesítményben nappali melegedő, utcai szociális szolgálat, népkonyha, valamint alacsony küszöbű férőhelyként éjjeli menedékhely is található. A nappali centrum a bentlakásos intézményi egységekkel (ahol a tavaly felújított éjjeli menedékhely és átmeneti szállás is működik) szomszédos épületben található, belső udvara is van, s az épületeket a közeljövőben egy kis, erdőn át vezető úton lehet majd megközelíteni. A korábbi létesítmény közvetlenül a vasútállomás mellett volt, a Befogadás Háza pedig annak közelében, a korábbi MÁV munkásszálló felújítása által jöhetett létre.

Porga Gyula polgármester az épület megáldása előtti sajtótájékoztatón elmondta: szempont volt a beruházásnál, hogy ez nemcsak pontszerűen magát az épületet fejleszti, hanem azon keresztül a város egészét.

„Az az együttműködés, amit mi 2009-ben a Máltai Szeretetszolgálattal itt Veszprémben elkezdtünk, annak érzékelhető, látható, kézzelfogható eredményei vannak” – mondta. Porga Gyula polgármester hozzátette: példaértékű, ahogyan az önkormányzat a szervezettel egy komplex szociális feladaton közösen gondolkodott. – „Nagyon szép folyamat, ahogyan először a hajléktalanellátásra kötöttünk szerződést, később a közös lakásügynökségünk is létrejött, de említhetném a Házgyári úton működő, országszerte már veszprémi modellként ismert projektet is. Ehhez nagyfokú bizalom kellett, amit az elmúlt tizennégy év csak tovább erősített.”

Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke is nagyon tartalmasnak nevezte ezt a tizennégy esztendőt; a Szeretetszolgálat történetében meghatározónak nevezte a Veszprémmel való együttműködést. „Ez a város csodálatos bizonyságát adta annak, hogy politika és keresztény értékrend közös terület. Hiszen a politikai vezetőknek az a feladata, hogy a rájuk bízott emberek életét méltóvá tegyék, élhető lehetőségeket biztosítsanak, és a kereszténység ehhez éppen a muníciót tudja adni.” Kozma Imre atya köszöntője végén azt mondta, hogy bár egy ilyen épület felújítása kis dolognak is nevezhető, de „lehet, hogy ezek a kis dolgok sokkal többet mozdítanak ennek a városnak a mindennapjain”.

A felújított épületet ugyancsak az Európa Kulturális Fővárosa által támogatott, „Otthonra találni a művészetben” elnevezésű művészetterápiás program során a hajléktalan emberek által készített képek, illetve az alkotó folyamatot bemutató fotók díszítik.

