Közösségépítő napokat tartottak a ferences kisnővérek

Megszentelt élet – 2026. július 24., péntek | 10:26
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Szent Ferenc Kisnővérei június 24. és 28. között közösségépítő napokat tartottak Bükkszentkereszten. Mészáros Judit Ráhel ferences kisnővér beszámolóját közöljük.

A háromnapos tréninget Bajnóczi Sára és Valter Margit, a Nyolc Boldogság Közösség tagjai tartották, akik segítettek bennünket abban, hogy egyre inkább utat találjunk egymáshoz és egymáson keresztül az Istenhez.

A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségünk nyílt reflektálni arra, amin a közösségünk nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A munkacsoportok egy éven át mélyültek az önismeretben, az értéklátásban és dolgoztak az egymással való kapcsolat javításán. Ezt a munkát Margit és Sára nővér segítségével lezártuk.

A napok során szó volt nővérházaink működéséről és az új, debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házaink közötti kapcsolat mibenlétéről és ennek javításáról. Érintettünk kommunikációs témákat, szó esett a bizalomról, illetve ennek jelenlétéről a szervezeti kultúrában, dolgoztunk az érzéseinkkel, valamint előretekintettünk bizonyos szempontok mentén a soron következő káptalanunkra.

A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. Részt vehettünk ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, egyes feladatok a kreativitásunkat szólították meg, de volt lehetőségünk csöndben, egyénileg reflektálni és dolgozni.

Forrás és fotó: Szent Ferenc Kisnővérei/szerzetesek.hu

Magyar Kurír

#szerzetesek #találkozó

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