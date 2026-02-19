Közösségi összetartozás – Lelki és anyagi támogatás a budakeszi tűzeset elszenvedőinek

A tűzesetnél a budakeszi önkéntes tűzoltók értek elsőként a helyszínre. A nem sokkal később érkezett hivatásos egységekkel együtt azonnal megkezdték az oltást. Akkor már mintegy 200 négyzetméteren égett az épület felső szintje és a tetőzete, de sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, amit egy gázpalack felrobbanása még nehezített. A tűz következtében leszakadt födém alatt három lakó lelte halálát. Húsz sérültet kellett a mentőknek ellátniuk és kórházba szállítaniuk, azonban egyiküket már nem tudták megmenteni. Többen a mai napig kórházi kezelésre szorulnak.

A helyi önkormányzat minden segítséget megadott az érintetteknek, akik közül többen mindenüket elvesztették. A város az utóbbi hónapokban több súlyos tűzeset kapcsán bizonyította polgárai összefogását, együttérző segítőkészségét. Ez esetben is mindmáig folyamatosan érkeznek a pénzbeli és tárgyi felajánlások az önkormányzat és a HÍD Családsegítő Szolgálat segélyvonalára.

A tragikus tűzeset másnapján, február 14-én tartotta Budakeszi Város Német Önkormányzata hagyományos farsangi svábbálját, amelyet mindig a hamvazószerda előtti szombaton rendeznek meg. A 300 fős eseménynek a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium adott helyet. A német önkormányzat elnöke, Schrotti János, aki maga is tűzoltó és a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapító tagja, megrendülve beszélt a tűzesetről, köszöntve a bálon jelen lévő tűzoltó bajtársait, majd felkérte Harkai Gábor plébánost, hogy emlékezzen meg a tragédia áldozatairól, vigaszt nyújtva a sérülteknek és családjaiknak.

Harkai Gábor plébános Lázár feltámasztásának története alapján szólt a halálról és a feltámadás reményéről, majd elmélkedését rövid imával zárta, melybe a jelenlévők is bekapcsolódtak.

Bejelentette, hogy a katolikus egyházközség február 18-án este ökumenikus imára hívja a budakeszieket a Havas Boldogasszony-templomba. A település református, evangélikus, metodista és baptista gyülekezetének lelkészei azonnal vállalták a szolgálatot.

A svábbál szervezői egyhangú döntéssel határoztak a károsultak anyagi támogatásáról is. Február 17-én, kedden délután átadták Győri Ottilia polgármesternek a bál teljes bevételét: egymillió forintot a tűzkárosultak megsegítésére, mely összeget az önkormányzat juttat el az érintettekhez „rászorultsági szempontok és szakmai javaslatok alapján, átlátható és felelős eljárásrend szerint” – hangsúlyozta a polgármester.

A farsangi öröm és vidámság a valódi, tevékeny közösség megtapasztalásának élményével egy város összetartozását erősítette. Jó volt ünnepelni, közös imával és tevékeny szeretettel készülni a keresztények legnagyobb ünnepére, a húsvétra.

Szöveg és fotó: Kőrösiné Merkl Hilda

Magyar Kurír