Közösségi teret szenteltek Pocsajon

A templom mellett található, régen görögkatolikus iskolaként működött, majd raktárként szolgáló épületet alakították át közösségi házzá.

Kocsis Fülöp a szentelés részeként elmondott tanításában emlékeztetett, sok mindent látott már ez a ház, s most összefogással gyönyörűen megszépült, és birtokba lehet venni – új célokkal, a közösség építéséért.

A szentelés szertartásán Zakeus története hangzott el. „Az áldással most mi is elhozzuk Isten jelenlétét ebbe a házba – hangsúlyozta a főpásztor. – Új feladatot kaptunk, azt, hogy Jézus maradjon is itt, ebben a házban. Ő ott van, ahol az emberek, a szeretet, ahol szükség van rá.

Elhoztuk őt ezzel az imádsággal, de ahhoz, hogy itt is maradjon, nagyon sok ember munkájára van szükség. A közösségépítésnek mindig az a célja, hogy Jézust közelebb vigyük az emberekhez, az Egyháznak mindig is ez volt a küldetése. Az még nem cél önmagában, hogy az emberek jól érezzék magukat. Váljon a szeretet lakóhelyévé ez a ház, hogy mindazok, akik betérnek ide, Jézus szeretetét érzékeljék.”

Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta: elkötelezetten támogat minden felekezetet, hogy az egyházak gondtalanul tudják feladatukat végezni. A politikus felolvasta Gyopáros Alpár levelét, melyben a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kifejezte örömét a közösségi ház megújulása kapcsán.

Szőllősi Roland, Pocsaj polgármestere elmondta, a településen szeretnék folytatni a görögkatolikus fejlesztéseket: a régi tornaterem és temető felújítása is tervben van.

Baráth Gábor parókus a Jóisten nagyszerű csodájának tulajdonítja a közösségi ház megszépülését. Mint mondta, nem a leggazdagabb települések közé tartozik Pocsaj, de a nehézségek ellenére is épül, szépül, és ezt a folyamatot a görögkatolikusok minden erejükkel támogatni fogják.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szöveg: H. Varga Eszter

Fotó: Kányási József; Czeglédi Zsolt/MTI

