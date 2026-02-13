Közzétették a domonkos rend 2025-ös évről szóló statisztikáját

A rend összesen 3993 papot számlál, a püspökök, átmeneti és állandó diakónusok, valamint a 210 segítő testvér és a képzés különböző szakaszaiban lévő szerzetes mellett. A rend jelenleg 35 provinciára és 6 viceprovinciára oszlik, 249 perjelséggel és 263 házzal rendelkezik, küldetését, a prédikációt a világ 107 országában végzi.

2025 folyamán a rend 142 egyszerű fogadalmat, 65 ünnepélyes fogadalmat és 103 papszentelést ünnepelt, ami a dominikánus hivatás iránti folyamatos elkötelezettséget tükrözi a világ számos részén. Új hivatások érkeznek a rendbe: 198 novícius és 130 jelölt kezdte meg a kezdeti képzést 2025-ben. A formációban részt vevő szerzetesek teljes számából 19-en segítő testvérek, a novíciusok közt 3 segítő testvér vannak.

Míg egyes tartományokban továbbra is létszámbeli csökkenés tapasztalható, mások –különösen Ázsia és Afrika egyes részein – figyelemre méltó vitalitást mutatnak, rávilágítva a rend mai sokszínű demográfiai valóságára. Összességében – figyelembe véve a haláleseteket és a fogadalmuk alól felmentett szerzeteseket is –, a globális szinten szerény, 35 fős csökkenés tapasztalható a rendben az előző évhez képest.

A statisztika a tágabb kontextusról, a Domonkos Család egészéről is képet ad, amely továbbra is virágzik világszerte. A Domonkos Család körülbelül 2005 domonkos szemlélődő nővért foglal magába 178 kolostorban 46 országban, 17 213 apostoli nővért 144 kongregációban, a világi domonkosok száma pedig 137 412, akik 75 országban 2306 közösségbe szerveződtek.

Emellett 527 domonkos egyházmegyés pap is szolgál, akik 32 papi testvériséghez tartoznak. Továbbá 3 domonkos lelkiségű világiak intézménye működik világszerte 13 országban, a nemzetközi Domonkos Ifjúsági Mozgalom pedig 1940 tagot számlál 30 országban, 122 csoportban.

Régiók szerinti statisztika:

Afrika

Szerzetesek (összesen): 536

Képzésben lévő testvérek: 183

Novíciusok: 39

Latin-Amerika és a Karib-tenger vidéke

Szerzetesek (összesen): 660

Képzésben lévő testvérek: 73

Novíciusok: 29

Ázsia és a Csendes-óceán területei

Szerzetesek (összesen): 1066

Képzésben lévő testvérek: 216

Novíciusok: 40

Európa

Szerzetesek (összesen): 2208

Képzésben lévő testvérek: 170

Novíciusok: 63

USA és Észak-Amerika

Szerzetesek (összesen): 641

Képzésben lévő testvérek: 95

Novíciusok: 27

Összességében a 2025-ös statisztika egy élő és fejlődő rend reményét mutatja, amely osztozik Szent Domonkos küldetésében, hogy hirdesse az evangéliumot a lelkek üdvösségéért.

Forrás és fotó: Domonkosok Magyarországon; op.org

