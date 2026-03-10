Közzétették Leó pápa Monacói Hercegségbe tervezett látogatásának programját

XIV. Leó látogatása az európai városállamban közel kilencórás lesz. A pápa a tervek szerint találkozik II. Albert herceggel, majd a helyi katolikus közösséggel, a fiatalokkal és a katekumenekkel. Szentmisét mutat be a Louis II. stadionban.

A látogatás megerősíti a Grimaldi család és Péter utódai közötti évszázados köteléket

A Szentatya helikopterrel érkezik a városállamba. XIV. Leó az első pápa, aki ellátogat ebbe az országba, ahol az alkotmány rögzíti, hogy a katolicizmus az államvallás, és ahol a polgári intézmények és az Egyház közötti párbeszéd továbbra is konkrét szerepet játszik a társadalomban.

Leó pápa a monacói hatóságok meghívására érkezik az országba. Dominique-Marie David érsek kifejtette: a látogatás lehetőséget kínál arra, hogy megerősítse a Grimaldi hercegi család és Péter utódai közötti évszázados köteléket, a közös elkötelezettséget az életvédelem, az átfogó ökológia és közös otthonunk védelme terén.

II. Albert monacói herceg, akit január 17-én Charlène hercegnővel együtt fogadott a Szentatya a Vatikánban, kijelentette, hogy a pápai látogatás folytatása „a Monacói Hercegség és a Szentszék közötti ősi, bizalomra épülő diplomáciai kapcsolatoknak”. A március végi pápalátogatás egy olyan esemény lesz, amely „kettős dimenzióval – intézményi és lelkipásztori – bír”, és „a remény erős jele a párbeszéd, a béke és a közös felelősség szellemében”.

A pápai út programja

Leó pápa március 28-án reggel 7 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 9 órakor érkezik meg a monacói helikopter-leszállópályára. A hivatalos fogadtatásra és az üdvözlési ceremóniára ezt követően, a hercegi palotában kerül sor – itt találkozik a Szentatya a monacói herceggel és családjával. A rezidencián XIV. Leó köszöntő beszédet mond.

A pápa látogatás során elhangzó második nyilvános beszédét a katolikus közösséghez intézi a Szeplőtelen Fogantatás-székesegyházban a délelőtt 11 órakor kezdődő találkozón.

Ezután fiatalokkal és katekumenekkel találkozik a Sainte Dévote-templom előtti téren. A korzikai vértanúról, Monaco és Korzika védőszentjéről elnevezett templom a 19. században épült a La Condamine kerületben, és a monacói főegyházmegye egyik plébániája. E találkozón XIV. Leó ismét beszédet mond.

Ebéd és rövid pihenő után a Szentatya a Louis II. stadionba megy (a sportkomplexumot az 1922 és 1949 között uralkodó II. Lajos hercegről nevezték el), ahol szentmisét mutat be és homíliát mond Leó pápa.

A szertartás után, a helikopter-leszállópályán tartott hivatalos búcsúceremóniát követően a pápa elköszön a Monacói Hercegségtől. A tervek szerint 17.45-kor indul vissza Rómába, ahová közel két órával később érkezik meg.

Mottó és logó

Nyilvánosságra hozták az út logóját és a János evangéliumából (Jn 14,6) vett mottótját: „Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie” („Én vagyok az út, az igazság és az élet”) . Az evangéliumi részlet hangsúlyozza, hogy a pápa Krisztus üzenetének hordozójaként tesz látogatást a hercegségben.

A logó bal felső sarkában fekete-fehér ábrázolással az áldást adó XIV. Leó pápa látható, liturgikus ruhában, mitrával és pásztorbottal, ami „kifejezi a látogatás spirituális és lelkipásztori dimenzióját”. Jobbra a monacói palota tornyának stilizált képe szerepel, a hercegség identitására és szuverenitására emlékeztetve. A torony világossárga, így a teljes felső rész együttesen a vatikáni zászló színeit idézi.

A logó alsó részén olvasható a pápalátogatást hirdető felirat; középen nagy betűkkel feltünetve XIV. Leó, valamint Monaco nevét – ez utóbbit a nemzeti zászló és a hercegi címer élénkpiros színében. Összességében a logó „kiemeli a pápa alakját és apostoli küldetését, összhangban a hercegség befogadó mivoltával, amelynek államvallása a katolicizmus”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír