Közzétették a nők egyházi szerepét tanulmányozó szinodális munkacsoport zárójelentését

A hetvennégy oldalas, végleges jelentés olasz és angol nyelven olvasható a szinódus honlapján, valamint készült öt nyelven rövid összefoglaló is.

A múlt héten a szinódusi főtitkárság közzétette a 3. tanulmányi csoportnak a misszió a digitális környezetben, valamint a 4. tanulmányi csoportnak a Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis felülvizsgálata missziós-szinodális perspektívából témájú végleges jelentéseit. Ezek voltak az első ilyen típusú dokumentumok.

XIV. Leó pápa utasítására a munkacsoportok végleges jelentéseit rendre nyilvánosságra hozzák, hogy a szinódus során végzett reflexió és megkülönböztetés eredményeit az átláthatóság és elszámoltathatóság szellemében megosszák Isten egész népével.

„Amikor a nők szerepéről beszélünk az Egyház életében, tisztában kell lennünk azzal, hogy ez elsősorban kulturális kérdés – állítja Mario Grech bíboros, a Püspöki Szinódus Főtitkársága vezetője. – A világ számos részén valóban mély kulturális kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyeket el kell ismernünk és kezelnünk kell. A hit megélése túl gyakran bizonyos kulturális szempontok, és nem az evangéliumi értékek alapján történik. Megújult küldetésünk az, hogy az Egyház olyan erővé váljon, amely a kultúrákban megtestesíti az evangéliumot, előmozdítva mindenki jogainak tiszteletben tartását és az egyes emberek hivatásának megfelelő közös felelősségvállalást.

Bátorság, kísérés és türelem szükséges a fokozatos változások bevezetéséhez, hogy megőrizzük az egyházi közösséget, megszüntessük a diszkriminációt, és olyan közösségeket építsünk, amelyekben minden ember adottságait és karizmáit értékelik, férfiakét és nőkét egyaránt.”

A jelentés

A végleges jelentés három részből áll. Az első rész röviden összefoglalja az 5. tanulmányi csoport történetét és munkamódszerét.

A második rész a dikasztérium női tanácsadói meghallgatásának, a különböző testületei által végzett munkának, a beérkezett hozzászólások elolvasásának, valamint az intézmény által kért számos tanúvallomásnak az összegzése. Egy alulról induló reflexiót mutat be, amely meghallgatja az Egyházban felelős pozíciókat betöltő nők tapasztalatait és hozzászólásait, hogy megkülönböztesse, mit valósít meg és ihlet a Szentlélek.

A második rész öt szakaszból áll, és legfontosabb témái között szerepel annak felismerése, hogy a „nők kérdése” az idők jele, amelyen keresztül maga a Szentlélek szól az Egyházhoz; a helyi egyházak, azok kultúrája és sokszínű, konkrét kontextusa iránti szinodális figyelem; kapcsolati megközelítés, amely kiemeli a nők egyházi életben való jelenlétének karizmatikus dimenzióját; valamint Ferenc pápa és XIV. Leó pápa konkrét döntéseinek elemzése, akiknek az a határozata, hogy nőkre vezetői pozíciókat bízzanak a Római Kúriában, olyan modellt jelent, amelyen az egész Egyháznak el kell gondolkodnia.

A zárójelentés rövid összefoglalójában a kutatócsoport kiemelt a fentiek közül két témát. Az első arra vonatkozik, hogy

a nők egyházi részvételéről való gondolkodás során együtt kell vizsgálnia a férfi és a női szerepvállalást, hiszen a közösség egyháztani kontextusában ugyanazon küldetés résztvevői.

Ezért szükséges átgondolni és újrafogalmazni a felszentelt szolgálat kompetenciaterületeit. Mindez megnyithatja az utat affelé, hogy elismerjék a nők felelősségvállalását az Egyházban új területeken. Ebben az összefüggésben lehetőséget teremt új szolgálatokra – beleértve a közösségek vezetését is – a laikus nők és férfiak, valamint a szerzetesek és szerzetesnők számára.

A második kiemelt téma a nők egyházi szerepe karizmatikus dimenziójának újrafelfedezése. Az elismert szolgálatok mellett vannak ugyanis olyanok is, amelyek „nem rituáléval vannak létrehozva, hanem állandósággal gyakorolják őket” (A szinódus záródokumentuma 2023–2024, 76. pont). Szent II. János Pál pápa már felismerte ezt a tényt Novo millennio ineunte kezdetű apostoli levelében. Ezek a nem rituálisan létrehozott szolgálati szerepek Isten népének valós szükségleteire válaszolnak, és nem csupán a szolgálattevő személyes vágyainak kielégítését jelentik. Ha kizárólag a hivatalosan létrehozott szolgálatok keretein belül maradunk – ami a nők részvételét illeti az Egyház vezetésében –, az korlátoz és elszegényít bennünket.

Végül a jelentés harmadik része egy kiterjedt függelékből áll, amely a dikasztérium által összegyűjtött, témával kapcsolatos jelentős anyagot tartalmazza, hat szakaszra osztva: női alakok az Ószövetségben és az Újszövetségben; jelentős női alakok az Egyház történetében; az Egyház vezetésében részt vevő nők kortárs tanúságtételei; a Mária-elv és a Péter-elv: kritikai perspektíva; egyházi potestas; Ferenc pápa és XIV. Leó pápa hozzájárulása a nők szerepéhez az Egyház életében és vezetésében.

A végleges jelentések jellege és közzététele

A szóban forgó végleges jelentéssel együtt a főtitkárság egy jegyzetet is közzétett, amelyben ismerteti a tanulmányi csoportok eredetét és megbízatását, a jelentések jellegét és a tervezett operatív utánkövető intézkedéseket.

A jegyzetben az áll, hogy a végleges jelentések strukturált folyamat eredményei, és munkadokumentumoknak kell tekinteni őket.

A végleges jelentés szinódusi főtitkársághoz történő benyújtásával a tanulmányi csoportok befejezik a rájuk bízott feladatot, és ezért feloszlatottnak tekintendők.

