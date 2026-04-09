Krakkóban állítják ki a Csíki Székely Múzeum Csíkszentdomokosról származó középkori oltárképét

Kultúra – 2026. április 9., csütörtök | 12:57
6

Krakkóba szállítottak egy, a Csíki Székely Múzeum tulajdonában lévő különleges oltárképet. A Csíkszentdomokosról származó, 15-16. századi Mária megkoronázása ábrázolás ismeretlen művész fára festett alkotása. A több mint 500 képet április 9. és augusztus 9. között a Krakkói Nemzeti Múzeumban állítják ki A Kárpátok gótikus művészete című tematikus tárlaton.

A krakkói kiállításon való részvétel jó alkalom a Csíki Székely Múzeum számára megmutatkozni az európai és nemzetközi körforgásban – nyilatkozták a múzeum képviselői az Agerpres román hírügynökség megkeresésére. A Kárpátok gótikus művészete című krakkói tárlat azt kívánja megmutatni, hogy a korszak egységes kulturális kontextust jelentett az egész térségben. A képet azért is kölcsönözték, mert Lengyelországnak is van egy nagyon hasonló alkotása, amely a Kárpátok nyugati részén fekvő Krosno plébániatemplomából származik, s így a két képet együtt tudják megmutatni a kiállítás Iconographia curiosa mariana című szekciójában.

A Mária megkoronázása a Szentháromság által című középkori festmény most először hagyta el az ország határait – adta hírül a Csíki Székely Múzeum a közösségi médiában április 2-án.

Az 1,70 méter magas és 1,10 méter széles, fenyőfára festett alkotást 1929-ben a csíkszentdomokosi templom padlásán találták meg, és azt feltételezik, hogy egy oltár központi képe volt. Az alapanyag-választás szokatlan, az ilyen típusú képeket általában hársfa alapra festették.

Forrás és fotó: Csíki Székely Múzeum

Magyar Kurír

#egyházművészet #kiállítás #művészet #Szűz Mária

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató