Krakkóban állítják ki a Csíki Székely Múzeum Csíkszentdomokosról származó középkori oltárképét

A krakkói kiállításon való részvétel jó alkalom a Csíki Székely Múzeum számára megmutatkozni az európai és nemzetközi körforgásban – nyilatkozták a múzeum képviselői az Agerpres román hírügynökség megkeresésére. A Kárpátok gótikus művészete című krakkói tárlat azt kívánja megmutatni, hogy a korszak egységes kulturális kontextust jelentett az egész térségben. A képet azért is kölcsönözték, mert Lengyelországnak is van egy nagyon hasonló alkotása, amely a Kárpátok nyugati részén fekvő Krosno plébániatemplomából származik, s így a két képet együtt tudják megmutatni a kiállítás Iconographia curiosa mariana című szekciójában.

A Mária megkoronázása a Szentháromság által című középkori festmény most először hagyta el az ország határait – adta hírül a Csíki Székely Múzeum a közösségi médiában április 2-án.

Az 1,70 méter magas és 1,10 méter széles, fenyőfára festett alkotást 1929-ben a csíkszentdomokosi templom padlásán találták meg, és azt feltételezik, hogy egy oltár központi képe volt. Az alapanyag-választás szokatlan, az ilyen típusú képeket általában hársfa alapra festették.

Forrás és fotó: Csíki Székely Múzeum

