Kramp János egykori plébános üzenetét rejtette az eleki templom időkapszulája

Nagy Angelika pályázati referens és projektkoordinátor köszöntötte elsőként a jelenlévőket a hétfői eseményen, amelynek keretében kinyitották a Sarlós Boldogasszony-templom rézkupolájában megtalált időkapszulát.

Szelezsán György polgármester elmondta: mintegy 4 évvel ezelőtt kezdtek munkálkodni Fazakas Gusztáv plébánossal és Wittmann Lászlóval, az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével azon, hogy a település szívében található, közel 300 éves templomot felújítsák. Ennek érdekében számtalan egyeztetést folytattak, amiknek végül meglett az eredménye. Öröm volt látni számára a süveg leemelésekor azt, hogy az elekieknek is fontos a templom felújítása, hiszen több százan nézték végig az órákig tartó munkafolyamatot, amit végül vastapssal ünnepeltek. De felemelő pillanat a mostani is, hiszen őseik mintegy 120 évvel ezelőtt hagytak az utókornak egy üzenetet, amit ők is szeretnének megtenni egy új időkapszula elrejtésével a felújítás alatt álló süvegbe.

Wittmann László projektfelelős hangsúlyozta, széles körű összefogással jutottak el a templom felújításáig. Elmondta: 1724-ben Frankföldről érkezett német frank telepesek jöttek Elekre, majd munkájukkal a következő évszázadokban felvirágoztatták a települést. Az ő hitük és munkájuk egyik gyümölcse a Sarlós Boldogasszony-templom, ami katedrálisokhoz hasonló méretével méltán hirdeti azt a gazdasági és vallási erőt, amit elődeik rájuk hagytak.

Hozzátette, az önkormányzattal arra törekszenek, hogy ennek a múltnak a jelenben és a jövőben is jó követői legyenek. Ezért is küzdöttek a templom felújításáért. Április végén kapták kézhez a Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár által aláírt okiratot, amely a mostani felújítás 120 millió forintos támogatásáról szól. Kiemelte, ez az összeg csupán a külső munkálatok egy részére elegendő, de mindenképp tervezik a folytatást.

Fajzi Tamás tervezőmérnök, felelős műszaki vezető elmondta, nagy megtiszteltetés számukra, hogy részt vehetnek a szerkezetében is különleges eleki templom felújításában. Egyedülálló ugyanis abból a szempontból, hogy a födémszerkezetének nagy része betonból készült az 1900-as évek elején, amikor kereszthajóval bővítették ki. Hozzátette, a kupola felújítása reményei szerint csak az első lépés, és ennek megfelelően már folyamatban van a templom teljes külsejének felújítására vonatkozó tervek előkészítése.

Fazakas Gusztáv plébános elárulta, egy nagy előd munkája tárul most a nagyközönség elé, aki Elek egy emblematikus egyénisége: Kramp János plébánosé, aki 1888–1913-ig szolgált náluk. A plébános egyik nagy terve a Sarlós Boldogasszony-templom kibővítése volt, amit 1901–1906 között valósítottak meg. Utóbbira azért volt szükség, mert a templom statikailag rossz állapotba került. Kramp János pedig úgy gondolta, hogy az akkor 10 ezer fős Eleknek szüksége van egy nagyobb templomra, ezért kereszthajóval bővítették ki, a boltívét pedig teljesen újraépítették. Ekkor került be a kupolába, azon belül is a kereszt alatt található gömbbe a most előkerült időkapszula.

Forrás: beol.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Vásári Erzsébet

Magyar Kurír