Kreatív családi ötlettár advent idejére

Éljétek meg együtt a közös élmények örömét, legyen az akár családi kreatív tevékenység, jótékonykodás, közös ima, vagy éppen mesék, szentírási olvasmányok közös olvasása! A lényeg az értékes és együtt töltött minőségi idő és a karácsony ünnepére való ráhangolódás. Haladjatok együtt, hittel, szeretettel és örömmel a karácsony felé!

Az adventi családi készülődés során kezdjetek el beszélni a gyerekekkel az ünnep földi eredetéről is. Nagyon meghitt, amikor a család otthon közösen készíti el az adventi koszorút és minden este együtt gyújtja meg a gyertyákat. Imával, énekkel, kis történetekkel nagyon szép keretet lehet adni a készületnek. Adunk mi is pár tippet a közös adventi programokhoz!

Gyűjtsétek a jócselekedeteket!

Kis Jézus ingecskéje

Vágjatok ki papírból egy hófehér kis inget advent elején és esténként a koszorú fényénél gondoljátok végig közösen, ki milyen jót csinált aznap. Ahány jócselekedet történt aznap, annyi kis szívecskét, vagy csillagot, vagy angyalkát rajzoljatok, vagy ragasszatok rá matricákból az ingecskére. Szenteste pedig mindenki vigye el a családi betlehemhez a saját kisingét a Kis Jézusnak ajándékba!

Vasárnapi szívecskék

Advent minden vasárnapján készítsetek együtt egy papírból kivágott piros szívet. A gyerekek rajzolhatnak rá mindennap a jócselekedetük jeléül egy-egy csillagot, vagy egy gyertyát, ha imádkoztak, esetleg egy kis keresztet, ha valamiről le tudtak mondani, amiről korábban még nem ment. Majd vigyétek el ezeket a szívecskéket a karácsonyi misére és a gyerekek díszítsék ezzel a templomi, de akár az otthoni karácsonyfát is! Ez lehet az ő ajándékuk Jézusnak. Ezekkel a szívecskékkel akár arra is tudjátok motiválni a gyerekeket, hogy részt vegyenek a hajnali miséken, rorátékon is.

Jóságlisztből süssetek karácsonyi süteményt!

Advent időszakában gyűjtsetek jóságlisztet a gyerekekkel! Vegyetek egy jó nagy üveget és ezt a gyerekeknek aszerint kell megtölteniük mindennap, hogy hány jócselekedetet csináltak. Hétköznap minden jócselekedetért tegyenek 1-1 kanál lisztet egy üvegbe, amelynek tartalmából karácsony előtt közösen süssetek jóságkalácsot. Minél nagyobb lesz a kalács, annál nagyobb lesz az öröm a szívekben.

Cselekedj jót s jól!

Fontos, hogy a készület során ne feledkezzünk meg azokról, akik magányosnak érzik magukat, vagy egy szerettük elvesztését gyászolják. Pakoljatok fel a közösen sütött mézeskalácsból, vagy sólisztgyurmából készített karácsonyfadíszekből és persze a gyerekek kedvenc karácsonyi énekeiből és lepjétek meg egy idős, magányban élő rokonotokat, szomszédotokat, ismerősötöket! Az együttérzés és a figyelmesség vigaszt és melegséget nyújt azoknak, akik az ünnepek alatt nehéz időszakot élnek át.

Gondoljunk együtt azokra is, akik nélkülözésben töltik majd az ünnepet és beszélgessünk a gyerekekkel a szegénységről, nélkülözésről, az eltérő lehetőségekről és a háláról! Keressetek olyan adományozási lehetőséget, amely gyermekeitek életkorához illeszkedik és saját példamutatással tanítsátok őket a segítségnyújtás értékére!

A teljes cikk ITT olvasható.

Szerző: Csabai Hajnalka

Forrás: Bízd Rá Magad

Fotó: Freepik.com, Pinterest.com, Katolikusotletdoboz.blogspot.com

Magyar Kurír