Krisztus keresztje győzelmi jelvény lett – Érseki szentmise a betegek világnapján Egerben

A szertartás kezdetén Árvai Zoltán kórházlelkész köszöntötte a jelenlevőket, kiemelve, hogy imádságos lélekkel gyűltek össze, s együtt fohászkodnak a betegekért, az egészségügyi dolgozókért, önkéntes segítőkért, akik Isten gyógyító szeretetének eszközei.

A lelkipásztor köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket, s kérte, hogy mutassa be a szentmisét.

II. János Pál pápa azért ezt a napot választotta a betegek világnapjának, mert Szűz Mária anyai közelségét különösen megérzik azok a betegek, akik testben vagy lélekben elzarándokolnak Lourdes-ba – emlékeztetett szentbeszédében a főpásztor. – A kánai menyegzőn Máriához fordultak bizalommal, s mi is így teszünk.

A betegek szentsége erőt és vigasztalást ad. A betegség és a szenvedés keresztje mindenkit érint előbb vagy utóbb – mondta Ternyák Csaba. – A szenvedéstől tart az ember. Az Üdvözítő is jelét adta ennek a Getszemáni-kertben, de azt mondta Atyjának: „Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te.” A szeretetből viselt szenvedés erőt ad a legnehezebb keresztek viseléséhez is.

A világ logikája nem talál elfogadható magyarázatot a szenvedésre, az igazságtalanságokra; meg akar válaszolni mindent azonnal.

Jézus Krisztus példája a szeretet logikáját mutatja, új fénybe helyezi az emberi szenvedés kérdését, az igazságtalanság elviselését.

Arra tanít, hogy életünket a földi kereteknél nagyobb távlatban lássuk – hangsúlyozta az egri érsek.

A jézusi válasz összekapcsolódik a szeretettel. Az Atya iránti feltétlen bizalom és szeretet adott erőt Jézusnak, hogy elfogadja a szenvedést. Így minden vele együtt hordozott kereszt értékké válik Isten szemében.

Szent Pál a kereszt bölcsességéről elmélkedik levelében, rámutatva:

Krisztus szenvedése értéket hordoz, keresztje győzelmi jelvény lett. A mi szenvedéseink is így kapnak értelmet, mert Isten új és örök életet ad nekünk.

XVI. Benedek pápa szerint nem a szenvedés előli menekülés üdvözíti az embert, hanem a képesség, hogy elfogadja, benne érlelődjön, és értelmet találjon benne a Krisztussal való egyesülés révén.

Ez a nap alkalmat ad arra, hogy azokért is imádkozzunk, akik a betegekről gondoskodnak – emelte ki szentbeszédében a főpásztor. Isten áldását kérte szolgálatukra, s örömét fejezte ki, hogy közülük sokan jelen vannak a templomban.

Ternyák Csaba érsek buzdított, hogy XIV. Leó pápa által felidézett imádsággal forduljunk a Szűzanyához, a betegek gyógyítójához: „Édesanyám, ne távolodj el, ne vedd le rólam tekintetedet! Jöjj velem mindenhová, és soha ne hagyj magamra! Te mindig oltalmazol igazi édesanyámként, eszközöld ki számomra, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek megáldjon engem!”

A prédikációt követően a jelenlévők megújították a keresztségi hitvallást, majd a lelkipásztorok kiszolgáltatták a betegek szentségét.

Forrás: Egri Főegyházmegye/Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió/Kissné Vanyó Boglárka, Federics Róbert

Magyar Kurír