Krisztus Király ünnepének előestéjén fiatalok tartottak szentségimádást a debreceni székesegyházban

A fiatalok éjszakai szentségimádásán gyónási lehetőség mellett közbenjáró imaszolgálat várta a gyógyulni vágyókat. A jelenlévők mécsest gyújthattak az Oltáriszentség előtt, fogadták az Úr személyre szóló üzeneteit a kihelyezett szentírási mondatokban; dicsőítettek, együtt és személyesen is fohászkodtak.

Az imádságos alkalmon két személyes tanúságtétel is elhangzott.

Az Úrral való találkozás felemeli a lelket, Istenhez viszi közel – Mike Ervin káplán bevezető gondolataiban elcsendesedésre, megérkezésre hívta a fiatalokat. „A szentségimádás nemcsak a test fegyelmezéséről, hanem a szellem készségéről, a lélek figyelméről, az egész ember Istenhez fordulásáról szól. Ilyenkor árad felénk a kegyelem. Emberi tökéletlenségeink gyakran elhomályosítják bennünk a kegyelem működését. Az eucharisztikus Jézus jelenlétéből áradó kegyelem azonban átformál bennünket, és szeretetével gyógyít mindent, amit a szívünkben bizalommal a színe elé hozunk. Jézus jelen van.

Fogadd be a fényt, amely a jelenlétéből sugárzik ránk. A napsütés megolvasztja a jéghegyet, világossá teszi a sötétséget, előcsalogatja a rügyeket. Ha megnyílsz Jézus előtt, az élet és a szeretet hatalmával ugyanúgy fogja átjárni és felmelegíteni a te szívedet is.

Itt vagy, hogy imádkozz és Jézussal találkozz. Ő lép most be szíved legbensőbb szobájába, a személyes találkozás szentélyébe. Kérd a Szentlelket, hogy vezetőd és lelki mestered legyen: »Jöjj, Szentlélek, és taníts imádkozni!«

Hagyd kívül most a világ zaját, a feladataidat, terveidet, nehézségeidet. Csendesedj el, fedezd fel, hogy ki az, akinek isteni jelenlétében lehetünk most itt együtt. Teremtsd meg magadban a csendet, melyben megszólalhat, megszólíthat a hatalmas, mégis halk szavú Isten. Ne mondj semmit, egyszerűen légy együtt Jézussal. Ő is gyakran hallgat. Hallgatása hallgatásra vár. Azok képesek egymást így megérteni, akik szeretik egymást. A szívnek Istennel folytatott csendes párbeszédében csiszolódnak az élő kövek, amelyekből Isten országa épül” – zárta elmélkedését Mike Ervin káplán.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír