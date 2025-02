Krisztus a mi csapatkapitányunk – A magyar papi válogatott a bronzért küzdhet a futsal-EB-n

A soknemzetiségű társaság nem győzte fényképezni a máriapócsi kegytemplomot, sokuknak újdonság volt a keleti rítussal találkozni. A magyar, angol, ószláv és román nyelven végzett Szent Liturgián Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök mellett a mezőny 27 görögkatolikus papja a szentélyben, a római katolikus papok – akik kishíján megtöltötték a bazilikát – a székeken és padokban foglaltak helyet.

Szentbeszédében a házigazda püspök az evangéliumban (Mk 13,24–31) hallott utolsóítélet-jövendölést a labdarúgótornával hozta hasonlatba. „Egy focitornán nagyon szeretnénk már a végére érni, nagyon szeretnénk már az eredményt tudni, és mindannyian szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni. Noha különböző színekben játszunk, mindannyiunk csapatkapitánya Krisztus. Kívánom, hogy az ő vezérletével életünk tornájának végén is a legjobb eredményt érjük el! Különösen a Ferenc pápa által meghirdetett remény szentévében ez a remény kell hogy éltessen mindannyiunkat, és ezt a reményt kell nemcsak hazavinnie mindenkinek a saját közösségébe, de tovább is kell adnia mindenkinek. Remélem, hogy ez a sportesemény erősít bennünket ebben a reményben!” – zárta szavait a főpásztor.

A Szent Liturgiát követően Mosolygó Péter kegyhelyigazgató mesélte el a kegytemplom történetét. Az Istenszülő ikonja dalra fakasztotta a román, szlovén és cseh papokat is: mind a három csapat áhítattal énekelt gyönyörű többszólamú énekeket a kegykép előtt.

A kripta, a méhkaptár és a fatemplom megtekintése után a zarándokházban költötték el ebédjüket a vendégek, majd Nyíregyházára utaztak. A csodálatos Szent Miklós-székesegyházban Orosz István Mokiosz atya mesélt a templomról. Ezután megnézték a római katolikus társszékesegyházat, a görögkatolikus papnevelő intézet kápolnáját, a kegytárgyboltot és a Görögkatolikus Múzeumot.

Kisvárdára visszatérve a csapatok különbözőképpen készültek a csütörtöki, mindent eldöntő napra: volt, aki kártyázással, mások városnézéssel, termálvízfürdőben, izomlazítással, vagy éppen a másnapi ellenfél meccseinek elemzésével.

A magyar válogatott kapott gól nélkül (kapusunk, Rockenbauer Barnabás volt az egyetlen kapus a tornán, aki a csoportmérkőzéseken nem kapott gólt), tizenhat rúgott góllal bejutott a legjobb négy közé, ahol ma, csütörtökön a szlovákokkal játszott a döntőbe jutásért.

A magyarok még sosem kerültek döntőbe, és ez sajnos így is maradt, mert a nemrégiben, 15 óra után véget ért találkozón Szlovákia 3–2-re felülkerekedett a mieinken. 3–1 után papjaink visszahozták a reményt, és nagy esély volt az egyenlítésre. De hiába kérdezte a – Facebook-oldalon követhető és vissza is nézhető – meccs kommentátora: „Hol van a papok Csoboth Kevinje?” Sajnos az elődöntőben többször már nem tudta a papi nemzeti tizenegy bevenni a szlovákok kapuját.

Még így is előfordulhat azonban, hogy magyar pap nyakába kerüljön aranyérem, mert a minket megverő Szlovákia színeiben is játszik magyar pap a tornán. Mellettük a 14. helyen végzett szerb és a hatodikként záró román válogatottban is vannak magyar lelkipásztorok.

A városi sportcsarnokban jelenleg is zajló mérkőzések ingyenesen látogathatók. Különösen is várják a lelkes, nagyhangú szurkolókat.

A 17. papi futsal-EB még hátralévő meccsei, köztük a magyarok részvételével zaljó, 15.45-re kiírt, de már biztosan csúszó bronzmérkőzés is élőben követhető az esemény Facebook-oldalán.

Szerző: Király András/Görögkatikus Metropólia, asz (elődöntő összefoglalója)

Fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Görögkatolikus Metropólia

Magyar Kurír