Krisztus missziós parancsát teljesítjük – Bölcsődét szenteltek Nyírbátorban

A Nyíregyházi Egyházmegye a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert támogatásból négy csoportszobás új bölcsődét épített Nyírbátorban, amely 48 gyermek számára biztosítja az elhelyezést.

Az ünnepség a Bárka Bölcsőde közelében található görögkatolikus templomban kezdődött, ahol a nyíregyházi főpásztor imádságot vezetett, majd beszédet mondott.

„A templomban gyűltünk össze, mert hiszünk abban, hogy az Úristen oltalmat nyújt az ő házában azoknak, akik hozzá menekülnek. A szomszédos bölcsődében pedig próbáljuk megvalósítani azt a küldetést, amit Jézus Krisztustól kaptunk. »Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig« – idézte Szocska Ábel az apostolokhoz intézett krisztusi szavakat – Ezt a missziós parancsot az Egyház évezredek óta komolyan veszi és próbálja teljesíteni.”

A megvalósításhoz azonban nemcsak az apostolokra volt szükség, hanem nagyon sokakra, és így van ez ma is: a papok mellé civil munkatársak állnak, hogy e küldetést teljesítsék az intézményekben is. Nem mindegy, milyen környezetben nevelkednek, mit tapasztalnak a gyermekek; a róluk gondoskodó emberek mellett nevelő hatása van az őket körülvevő szimbólumoknak is – fejtette ki a főpásztor, majd megköszönte a támogatást és segítséget az államnak, a megyének és az önkormányzatnak, hogy segítettek lehetővé tenni az Egyház intézményes bővülését, ezáltal a krisztusi megbízatás teljesítését.

A megyéspüspök köszönetet mondott a munkatársaknak is, kiemelten Kiss Zsolt parókusnak és feleségének, a bölcsődei telephelyvezetői szolgálatot ellátó Kissné Hajósi Anikónak is.

„Sohasem mondhatjuk, hogy az út végén vagyunk” – utalt köszöntőjében Máté Antal, Nyírbátor város polgármestere a korábbi átadóünnepségre, s az ott elhangzott gondolatot a bölcsődével is összefüggésbe hozta. Mint fogalmazott, egy ilyen intézmény létrehozása nagyon sok feladatot ad, de azt megfelelően működtetni még nagyobb munka: családsegítés, közösségformálás, a hagyományok ápolásának helyszíne, az Egyház életének színtere, ezért csak bizalommal, támogatással és együttműködéssel fog igazán jól működni.

Beszédet mondott még Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke és Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Az ünnepség templomi része az új bölcsőde dolgozóinak és gyermekeinek műsorával kezdődött, majd a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény nyírbátori lakásotthonaiban élő gyermekek versmondásával, zenélésével és táncával zárult.

Szocska Ábel püspök egy Szent Miklós-ikont adott át a telephelyvezetőnek, aki viszonzásképp olajfacsemetével fejezte ki köszönetét.

A Bárka Bölcsőde előtt nemzeti színű szalagot vágott Szocska Ábel, Fülöp Attila, Román István, Simon Miklós, Seszták Oszkár, Máté Antal, valamint Kissné Hajósi Anikó.

Végül a nyíregyházi megyéspüspök szenteltvízzel hintette meg az épületet.

Az eseményen jelen voltak az épület tervezői, építői; az egyházmegye szociális és gyermekvédelmi intézményeinek vezetői, lelkiigazgatói; Gánicz Endre főhelynök és Szabó Tamás pasztorális helynök; a püspöki hivatal szociális irodájának vezetője, Bodnár-Szabó Ildikó és munkatársai; Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal vezetője; Éliás Tünde, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal nyírbátori járási hivatalának vezetője; Kiss András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés tagja, valamint az egyházközség hívei, a gyermekek és a szülők.

A beruházás a Nyíregyházi Egyházmegye a TOP 1.4.1-19-SB1-2019-00011 azonosító számú, „A Nyíregyházi Egyházmegye Gyermekjóléti szolgáltatásának fejlesztése új görögkatolikus bölcsőde létrehozásával Nyírbátorban” című projektje keretében valósult meg.

A bölcsődeszentelésről a teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír