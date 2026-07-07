Krisztus továbbajándékozza szeretetét népének – Papszentelést ünnepeltek Szatmárnémetiben

Melega Ferenc István Aknasugatagon született és nevelkedett, itt végezte elemi iskoláit is, majd a máramarosszigeti gimnáziumban érettségizett. Jelentkezett a szatmári egyházmegye kispapjai közé; teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben végezte, ahol idén sikeres államvizsgát tett.

Az ünnepen a szentelendő családja, rokonai és barátai mellett jelen volt a szatmári egyházmegye papsága, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet rektora és spirituálisa, a szentelendő újmisés évfolyamtársai, kispaptársai és számos hívő az egyházmegye különböző plébániáiról.

Schönberger Jenő püspök a szentmise kezdetén külön köszöntötte a szentelendő szüleit és rokonait, megköszönve, hogy imádságukkal mindeddig kísérték Melega Ferenc István hivatását, és további imádságukat kérte, hogy Ferenc atya mindvégig hűséges maradhasson vállalt kötelezettségéhez.

A főpásztor arra hívta meg a jelenlévőket, hogy a Szűzanyával együtt imádkozzanak papjaikért, szerzeteseikért, kispapjaikért és minden papi és szerzetesi hivatásért.

A szentírási olvasmányok után az egyházmegye általános helynöke arra kérte a megyéspüspököt, hogy szentelje fel Melega Ferenc István diakónust a felelősségteljes áldozópapi szolgálatra, aki a hívő nép és az illetékesek megkérdezése alapján erre méltónak találtatott.

A jelölt bemutatását követően Schönberger Jenő püspök szentbeszédében kiemelte:

valahányszor az Egyház papot szentel, nem egyszerűen egy ember életében történik fordulat, hanem maga Krisztus ajándékozza tovább szeretetét népének.

A papszentelés ezért soha nem csupán egyetlen fiatalember ünnepe, hanem az egész Egyház öröme és reménye: annak jele, hogy Isten ma is hűséges marad ígéretéhez.

A papi hivatás lényege: az Atya kiválaszt, a Fiú szeret, a Szentlélek küld. Nem emberi pályaválasztás, nem karrier, hanem részesedés Isten öröktől való szeretetének művében

– mondta a főpásztor. Majd Nagy Szent Gergely Regula pastoralis című művét idézve a pap kettős feladatáról szólt: együttérzésében legyen közel mindenkihez, szemlélődésében pedig álljon magasabban mindenkinél. Legyen olyan, mint egy híd az oltár és az utca, az evangélium és a hétköznapok között, amely önmagát adja azért, hogy mások átjuthassanak rajta. Ezután Szent Ágoston örök érvényű tanítására hívta fel a figyelmet, hogy nem mi tartjuk meg Krisztust, hanem Krisztus tart meg minket. A mi feladatunk csupán annyi, hogy

el ne engedjük azt a kezet, amely előbb fogta meg a miénket.

Ehhez kapcsolódik XVI. Benedek pápa gondolata, mely szerint aki minden nap időt ad Krisztusnak, annak soha nem fogy el egészen a reménye.

A világ hatékony papokat szeretne, az Egyház azonban mindenekelőtt Krisztusban megmaradó papokat kér, mert nem a hatékonyság, hanem a szeretet üdvözít.

Ferenc diakónushoz szólva a szentbeszéd útravalóul az általa kiválasztott papi jelmondatát idézte neki: „Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek” (1Kor 9,22), nem azért, mert ő maga mindenre képes volna, hanem mert Krisztus szeretete nem fárad el benne.

A szentbeszéd végén a főpásztor imában fordult Krisztushoz az új papért: hogy őrizze meg őt irgalmasnak, amint a mennyei Atya irgalmas; hogy minden emberben testvért lásson; hogy az oltárnál mindig tiszta szívvel álljon; hogy szavai reményt ébresszenek, hallgatása békét sugározzon, keze áldást közvetítsen, élete pedig mindig Krisztusra mutasson, s hogy egyszer, földi szolgálata végén, ugyanazt a szelíd hangot hallja, amely ma meghívta: „Jól van, hűséges szolgám, jöjj be Urad örömébe.”

A szentbeszédet követően Ferenc diakónus letérdelt a püspök elé, aki kézrátétellel és a szentelési imádsággal részesítette a papi rendben. A jelenlévő papok szintén kézfeltétellel köszöntötték új paptestvérüket. Ezt követően Ferenc atyát plébánosa öltöztette fel a papi ruhába.

A szertartás végén a főpásztor, majd a jelen lévő paptestvérek békecsókkal üdvözölték az újonnan felszentelt papot. Ezt követően a szentmise a megszokott módon folytatódott.

A szentmise végén Schönberger Jenő megyéspüspök köszönetet mondott az újmisés szüleinek minden áldozatukért, mellyel fiukat felnevelték, és Isten, valamint a szatmári egyházmegye szolgálatára engedték. Köszönetet mondott a gyulafehérvári Papnevelő Intézet nevelőinek és tanárainak, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Karának professzorainak, a plébános atyának és mindazoknak a háttér-imádkozóknak, akik kitartóan kérik az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Köszönetet mondott mindenkinek, aki a szentelési szentmisén és az ünnepen szolgálatával részt vett.

Melega Ferenc István július 5-én az aknasugatagi Szent Péter és Pál apostolok plébániatemplomában ünnepelte első szentmiséjét.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír