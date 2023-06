Krisztusképes keresztfák – Könyvbemutató az újfehértói Római Katolikus Egyházközségben

A kötet elején Palánki Ferenc felteszi a kérdést: „Miért állítottak elődeink kereszteket, egyáltalán mit jelent számunkra a kereszt? Szent Pál így fogalmaz: Krisztus keresztje egyeseknek botrányt, másoknak balgaságot jelent. Nekünk, akik hiszünk, a kereszt az Isten ereje és Isten bölcsessége (Vö. 1Kor 1,23–24). Keresztény katolikus hitünk arra tanít, hogy Jézust követve nap mint nap fel kell vennünk életünk keresztjeit, meg kell hoznunk a mindennapi áldozatunkat szeretteinkért, családtagjainkért, közösségünkért, nemzetünkért. Mindezt azzal a szeretettel, amit Jézustól tanultunk. Bármerre járunk – ennek az öt településnek határában, útjain, temetőiben is – láthatjuk a felállított kereszteket, melyek azt üzenik: Isten itt is itt van, jelen van az Ő szeretetével…”

A könyvbemutatón Hosszú József, Újfehértó polgármestere és Juhász Imre címzetes kanonok, plébános köszöntötte a jelenlévőket. A köszöntők után a könyv témájához, hangulatához illeszkedett az a műsor-összeállítás, amely lehetőséget adott arra, hogy az előadók kifejezzék megbecsülésüket és elismerésüket a szerző munkája iránt. Verssel, zenével és énekkel köszöntötték az újfehértói születésű írót: Békési Gyula József Attila-díjas, újfehértói születésű költő Kódis Bódis című versét Barnáné Véber Szilvia mondta el, majd Daróczi Sándorné zongorajátékában gyönyörködhettek a jelenlévők. A műsort az egyházközség Kolping Énekkara zárta Hotzi Péter vezényletével.

A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett és számtalan díjjal elismert Buczkó József nem csak földrajz–rajz szakos tanár és néprajzkutató, de a hajdúnánási római katolikus egyházközség világi elnöke is, nagy odaadással és szakmai alázattal kutatta fel a szakrális kisemlékeket és keresztfákat, hogy bemutassa az olvasóknak ezt a csodálatos örökséget. Az összegyűjtött információk és kutatási eredmények lehetővé teszik, hogy egy olyan világba lépjünk be, amelyet imádságos lelkületű embertársaink teremtettek. A könyv, amely bemutatja és megőrzi a szülőföld szakrális kisemlékeit, nagyszerű ajándék azoknak, akik itt élnek. Nem csak szórakoztató és informatív olvasmány, hanem lehetőséget ad arra, hogy büszkén mutassa be a helyi kulturális örökséget és értékeket másoknak, emellett segít megőrizni és továbbadni a helyi identitást és történelmet a következő generációk számára. A kötet olyan témákat érint, mint a vallás, a kulturális örökség és a táj kapcsolata. Képes a mai kor emberét motiválni arra, hogy nyitott szemmel figyelje a környezetét és felismerje benne Isten jelenlétét.

Az íróval való személyes beszélgetés izgalmas lehetőség volt arra, hogy az érdeklődők még mélyebben megismerjék az ő gondolatait és élményeit a könyvírással kapcsolatban. Juhász Imre plébános is bekapcsolódott a beszélgetésbe, megosztotta a hallgatósággal, hogyan zajlott a könyvkiadás, miért támogatta a könyv megjelenését.

A kötetet közönség előtt Hajdúnánáson, Hajdúdorogon és Újfehértón mutatták be. A napokban Kálmánházán, majd Tégláson is megismerkedhetnek az érdeklődők a könyvvel és az írójával.

Szöveg: Zsirosné Seres Judit

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír