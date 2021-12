Küldetésünk van – Véget ért a Győri Egyházmegyében tartott Schönstatt Családakadémia

A részt vevő nyolc házaspár visszatekintett az elmúlt két évre és új célokat tűzött ki a jövőre nézve. Bandár Márton és Szesztay Tímea beszámolóját olvashatják.

A szeptemberi vizsgaelőadásaink óta nem találkoztuk egymással, így ezen a hétvégén került sor az élmények, tapasztalatok megosztására. A jövőbeli együttműködésünk szempontjából jó tudni, kikhez állnak közelebb a szervezői, házigazdai feladatok, s kik azok, akik szívesebben tartanak előadást. Érdekes volt megtapasztalni mindkét szerepet, sokszor kilépve ezzel a komfortzónánkból, szembesülni azzal, hol vannak a fejlődési lehetőségeink.

Nagy örömmel készülünk a december 11-i küldetésünnepünkre: a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban szentmisében adunk hálát a gazdag lelki ajándékokért, amikkel gyarapodtunk és ünnepelünk együtt azokkal, akik segítettek, támogattak minket az úton. Az ünnep keretén belül kapjuk meg a képzés oklevelét, mellyel családtrénerekké válunk.

Az óbudavári hétvégén a közös folytatáson is gondolkoztunk, az elmúlt két év alatt tanultakat hogyan tudjuk mások számára is elérhetővé, hasznossá tenni. 2022 februárjában csatlakozunk a házasság hete programjaihoz is előadásainkkal. Szeretnénk valamilyen hordozható formában az óbudavári 15 állomásból felépülő Házaspárok útját a győri házasok számára bemutatni. Az állomásokon kihelyezett táblákon szereplő gondolatok, idézetek segítik a házaspárokat életeseményeik közös átgondolásán, támogatják a közös beszélgetést, imát.

*

A házaspárok szívesen vállalnak szolgálatot egyházmegyéjükben a plébániákkal, közösségekkel együttműködve. Örülnek a megkereséseknek, amelyeket a csak18@csaladakademia.hu e-mail-címen várnak.

Forrás: Győri Egyházmegye

Illusztráció: Óbudavári Házaspárok útja (Ozsvári Imri rajza)

