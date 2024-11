Különleges nyílt napot szervez novemberben a szegedi Karolina Iskola

A Boldogasszony Iskolanővérek szegedi iskolája, a Karolina Iskola csapata nyerte meg az egyik legnívósabb tanulmányi verseny Csongrád-Csanád vármegyei fordulóját: a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés ötödikes diákjai korosztályukban a megye legmagasabb pontszámával jutottak tovább a Bolyai Matematika Csapatverseny döntőjébe, így az ország legjobb matekosaival mérhetik össze tudásukat.

Nem ez az egyetlen elismerés, amelyet az intézmény az elmúlt időszakban kapott: a Karolina 2022 óta a Szegedi Tudományegyetem partneriskolája, júniusban a Gál Ferenc Egyetem kiváló minősítésű gyakorlóhelye címet nyerte el, nemrég pedig itt kezdte meg működését a népszerű Euroexam Nyelvvizsgaközpont egyetlen megyei nyelvvizsgahelyszíne is. A nyolc- és négyosztályos gimnázium tanulói egyébként is magas óraszámban tanulják a nyelveket. „Diákjaink az emelt szintű nyelvoktatásnak köszönhetően az első idegen nyelvből a 11. osztály elején külön tanár nélkül is meg tudják szerezni a nyelvvizsgát, majd a 11. év végére a legtöbben kiváló eredményű idegen nyelvi érettségit tesznek. Így végzősként jobban koncentrálhatnak a továbbtanulásra” – mondta Mezeyné Szatmári Tímea, az intézmény igazgatója.

A Karolina Iskolát november 14-én a középiskolai felvételire készülő diákok is megismerhetik, akik 9 és 12 óra között három tanítási órán vehetnek részt. Délután 5 órára a továbbtanulókat és a szülőket is várja az intézmény: a szülők egy tájékoztató előadást hallgathatnak meg, a diákok pedig különleges élményfoglalkozásokon – drámajátékon, ROBO-GO robotikabemutatón, izgalmas fizika-, kémia- és biológiabemutatón, sőt interaktív iskolabejáráson – vehetnek részt.

A nyílt napra a Karolina Iskola oldalán lehet regisztrálni.

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is várják a negyedikesek és a nyolcadikosok jelentkezését a gimnáziumba. A diákok mind a négy, mind a nyolc évfolyamos képzésen emelt óraszámban tanulják az idegen nyelveket, a magyart és a matematikát, 11. évfolyamtól pedig kis létszámú csoportokban készülhetnek fel a közép- és az emelt szintű érettségire.

„A Karolinában a gimnáziumi képzésen is családias a hangulat. Figyelünk arra, hogy az osztálylétszám ne legyen túl magas, így mindenki mindenkit ismer, a diákok nagyon jó kapcsolatban vannak tanáraikkal. Hogy a tanítási napok könnyebben induljanak el, reggelente negyedórás ráhangolódással kezdünk. Mindenkit próbálunk támogatni céljai elérésében, ha kell, ehhez kis létszámú tanulócsoportokat hozunk létre a legkülönfélébb tantárgyakból” – mondta az intézmény vezetője, hozzátéve: a Karolinába olyan diákokat várnak, akik nyitottak a keresztény értékrendre, egy jó hangulatú iskolába szeretnének járni, ahol elérhetik tanulmányai céljaikat, de van idejük a hobbijukra, sportra, zenére, közösségi programokra is.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Karolina Iskola

Magyar Kurír