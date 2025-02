Különleges programmal ünnepelték névadójukat a szegedi Karolina Iskola diákjai és tanárai

Megismerhették a Boldogasszony Iskolanővérek történetét és az intézmény névadóját, különleges előadásokon és beszélgetéseken vehettek részt, vállalkozási alapismereteket szerezhettek, és kipróbálhatták Magyarország első logisztikai társasjátékát – többek között ilyen programokon vehettek részt a diákok a Karolina-napon.

A szegedi Karolina Iskola diákjai és pedagógusai minden év februárjában ünneplik azokat a Karolinákat, akiknek az intézmény létrejötte és szellemisége köszönhető. Az iskolát működtető Boldogasszony Iskolanővérek rendjét Boldog Gerhardinger Mária Terézia – civil nevén Karolina Gerhardinger – hozta létre 1833-ban, és ő volt az is, aki elkötelezte a nővéreket a keresztény értékrendű, de korszerű pedagógia mellett.

Az Iskolanővérek történetében azonban volt még egy Karolina: a rend tagjai közül az 1800-as évek közepén Maria Karolina Friess Bajorországból az Egyesült Államokba utazott, hogy ott megszervezze a katolikus oktatást. A visszaemlékezések szerint Karolina nővért vállalkozókedv, bátorság és a „semmiből építés” képessége jellemezte – akárcsak azokat a nővéreket, akik a katolikus családok hívására az 1990-es évek elején Szegedre érkeztek, hogy több évtizednyi kényszerszünet után újraindítsák iskolájukat. Az intézményt tiszteletük és reményük kifejezéseként Karolinának nevezték el.

„Az első pillanattól fontos volt a családias légkör, a személyes emberi kapcsolatok és a szülők, nevelők, diákok összetartó közössége” – mondja Mezeyné Szatmári Tímea, a Karolina Iskola igazgatója, kiemelve: diákjaik gazdag, jól használható tudást szereznek, rengeteg szakkör közül választhatnak, de jut idejük a zenére, a sportra és a hobbijukra is. Nem véletlen, hogy a karolinások egymás után szerzik a dobogós helyezéseket a különböző művészeti, sport- és tanulmányi versenyeken – az iskola csapata nemrég nyerte meg a First Lego League robotikai verseny regionális fordulóját, de úszóik, néptáncosaik, sőt versmondóik is kiemelkedő eredményekkel tértek haza az elmúlt hetek megmérettetéseiről.

Az intézményben ugyanakkor nagy hangsúlyt kap az érzelmi intelligencia fejlesztése is. „Szeretnénk diákjaink kísérőjévé válni a felnőtté válás folyamatában. Támogatjuk őket az átmenet nehézségeiben, felkészítjük őket a felnőtt élet kihívásaira. Újra meg újra feltesszük a kérdést, figyelmüket a jövőre irányítva: milyen felnőtté szeretnél válni? Segítjük őket, hogy észrevegyék, milyen lehetőségek állnak előttük, és arra bátorítjuk őket, hogy keressék életük irányát, célját” – magyarázza, hozzátéve: diákjaik bármilyen problémával fordulhatnak tanáraikhoz, a tanítási napokat pedig harminc éve beszélgetőkörrel kezdik, így hangolódva rá az előttük álló feladatokra.

Az intézmény – amely a leendő óvodások, általános iskolások mellett a négy és nyolc évfolyamos gimnáziumba készülők jelentkezését is várja – 2022 óta a Szegedi Tudományegyetem partneriskolája, júniusban a Gál Ferenc Egyetem kiváló minősítésű gyakorlóhelye címet nyerte el, nemrég pedig itt kezdte meg működését a népszerű Euroexam Nyelvvizsgaközpont egyetlen megyei nyelvvizsgahelyszíne is.

Forrás és fotó: Szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Magyar Kurír