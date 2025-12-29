Különleges püspöki pecsétnyomókkal gazdagodott a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény

A Váci Egyházművészeti Gyűjtemény elkötelezett műtárgyvédelmi törekvései mellett igyekszik olyan tárgyakat megszerezni a gyűjtemény számára, amelyek az Egyházról teljesebb képet, gazdagabb ismereteket és érdekességeket mutatnak. Ide tartozik az egyházi elődök tevékenységének bemutatása is, melyben fontos szerepet játszik egy-egy püspök alakja, személyes és hivatali tárgyainak bemutatása.

A pecsétnyomó a mindenkori püspök hivatalos megjelenésének, hitelesítésének legfontosabb eszköze. Jelentős esemény a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény életében, hogy gróf Eszterházy Károly püspök és gróf Csáky Károly Emmánuel váci püspöki pecsétnyomói (typarium) visszakerültek a püspökség tulajdonába. Mindkét pecsét/tipárium korábbi püspökök saját hivatali pecsétjeiként szolgált.

Eszterházy Károly csupán két évig, 1759–61 között töltötte be a váci püspöki széket. Ezüstből vésett pecsétnyomója új, megkímélt, finom kivitelű, eszményi és történelmi értéke kiemelten fontos. A címer rajzolata: püspöki kalap alatt korona 6–6 bojttal, püspöksüveggel, pajzzsal, ennek középtengelyében koronán álló, koronát viselő griffmadár látható, egyik lábával kivont kardot, másikkal három rózsát tart. Megőrzése a püspök Vácott végzett munkájának méltó bemutatásához elengedhetetlen.

Nagy értéket képvisel az életmű bemutatása szempontjából Csáky Károly Emmánuel hivatali pecsétje (190019), amelyet a jól ismert Csáky családi címer motívumai díszítenek: püspöki kalap alatt 9 ágú grófi korona 6–6 bojttal, középen egy levágott, vérző, szakállas, bajszos tatárfej prémes föveggel látható a pajzs középpontjában. A grófi származású püspök műpártolói tevékenysége során újra alapította, illetve korszerűsítette a váci székesegyház kincstárát, műtárgyait restauráltatta, méltó és értékes műtárgyi környezetet hozott létre a nagy értékű templomi felszerelések őrzésére és bemutatására.

A pecsétnyomókat különleges értékű, muzeális tárgyak megszerzésére irányuló NKA Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott pályázat keretében nyílt lehetőség megvásárolni. A pecsétnyomókat a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény fogja őrizni.

