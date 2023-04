Kuminetz Géza rektor: A pápa látogatása nagy megtiszteltetés a katolikus felsőoktatás számára

– Miért látogat el a pápa a Pázmányra?

– Mindenképpen szerepet játszhat ebben az is, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ebben az akadémiai évben ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját. Ez a látogatás szimbolikus is, hiszen a hit és a tudomány egy katolikus egyetemen különleges módon kapcsolódik össze. Emellett egy katolikus felsőoktatási intézmény az evangelizációnak is kiemelt területe, hiszen

egy valóban humánus társadalom építésének elengedhetetlen feltétele, hogy a keresztény tanítás az értelmiségieken, tudósokon keresztül is áthassa a társadalmat.

Ez már csak azért is így van, mert egy katolikus egyetem a tudományos igazságot a keresztény tanítás igazságának fényében vizsgálja.

– Ön szerint mi ennek a látogatásnak a jelentősége?

– Igen különleges és kiemelt fontossággal bíró alkalom, amikor Jézus Krisztus földi helytartója ellátogat valahova.

Óriási megtiszteltetés ez az egész Magyar Katolikus Egyház és természetesen a katolikus felsőoktatás számára, de a PPKE diákjainak, oktatóinak és munkatársainak is nagy öröm a Szentatya látogatása.

– Nemrég rendeztek egy kerekasztal-beszélgetést ebből az alkalomból. Készülnek esetleg más módon is a látogatásra?

– Azoknak a hallgatóknak, akik ott lesznek majd a Szentatya látogatásának helyszínén, háromrészes előkészítő alkalmat szerveztünk.

– Milyen ajándékkal szeretnék meglepni a Szentatyát?

– A PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kara egy olyan rózsafüzérrel készül Ferenc pápa fogadására, amelyet a bionikai kar kutatói által kifejlesztett programozható fonógép készít. E speciális eszköz anatómiai pontossággal modellezett protéziskéz ínhálózatához szükséges fonalakat is képes előállítani. Ezt később ismerteti részletesen az ITK.

– Kik lesznek jelen az eseményen?

– Meghívást kaptak a katolikus felsőoktatás képviselői, de a hittudományi főiskolák is küldenek delegációt a találkozóra. Emellett a Magyar Rektori Konferencia elnökét, a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi és korábbi elnökeit, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnökét, valamint az oktatási és kulturális kormányzat képviselőit is várjuk a találkozóra. Emellett más egyetemek rektorainak, de a PPKE tanárainak, munkatársainak és hallgatóinak képviselőire is számítunk. A teremben körülbelül kétszázötven fő fér majd el; a PPKE egyes karai húsz főt delegálhatnak.

– Mi lesz a program?

– A Szentatya érkezése előtt a meghívottaknak rövid programmal készülünk. Ennek során megismerhetik egyetemünket, az ITK néhány érdekes fejlesztését, köztük a Szentatyának készülő rózsafüzér különleges előállítását. A Szentatya érkezésekor egyik hallgatónk orgonajátéka szól majd.

A hivatalos program elején az egyetem rektoraként köszöntőbeszédet mondok, majd egy oktató és egy hallgató tesz tanúságot a hitéről.

A tanúságtételek között egy népdal hangzik el. Ezt követően a Szentatya beszédet mond, majd pápai áldással zárul az esemény. Azt érdemes tudni, hogy a helyszín környezete egyébként le lesz zárva, és csak biztonsági ellenőrzés után lehet bejutni a rendezvényre.

Szerző: Baranyai Béla

Fotó: Lambert Attila; ferenc 2023.hu

Magyar Kurír