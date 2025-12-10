Kurt Koch bíboros: 2026-ban Pannonhalmán ülésezik a katolikus–ortodox teológiai bizottság

A főapát által vezetett delegáció testvéri, ökumenikus, kulturális misszió keretében érkezett a Vatikánba. A szentévi küldöttség tagjai: Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke; Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke; Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke; Erdődy Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar menedzser-igazgatója; Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója; Ontko Henrik pannonhalmi bencés szerzetes és Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője.

A dikasztérium tanácstermében zajlott találkozón Kurt Koch bíboros bejelentette, hogy a Pannonhalmi Főapátság hosszú, eredményes és elkötelezett ökumenikus szolgálatára tekintettel a Katolikus és az Ortodox Egyház közötti Teológiai Párbeszédért Felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság végrehajtó bizottságának következő ülését 2026 júniusában Szent Márton hegyén tartják.

Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát köszöntőjében kifejezte, hogy az Egyház egységének szolgálatát Szent II. János Pál és Ferenc pápa helyezték a bencés közösség szívére. A jelen lévő püspökökre és testvérekre utalva kiemelte, hogy az ökumenikus szolgálat valóságos, és testet ölt a hamvazószerdai ökumenikus istentiszteletben, a szeptemberi ökumenikus konferenciában és egyéb lelkipásztori és karitatív együttműködésekben, melyek mély testvéri megtapasztalást, inspirációt jelentenek.

A főapát végül megköszönte a dikasztériumot vezető bíboros barátságát és támogatását, mellyel Pannonhalma ökumenikus szolgálatát segíti, különösen is kifejezve örömét, hogy 2026 júniusában a katolikus és ortodox teológiai vegyes bizottság Pannonhalmán fog ülésezni.

Fabiny Tamás evangélikus püspök mint a Lutheránus Világszövetség alelnöke is köszöntötte a prefektust. Örömmel emlékezett vissza Kurt Koch 2021-es magyarországi látogatására, amikor együtt vettek részt a pannonhalmi ökumenikus konferencián, és az evangélikus egyház országos hivatalában is fogadta, ahol megmutatta a bíborosnak Luther Márton kézzel írt végrendeletét.

Hangsúlyozta, hogy ezek a személyes találkozások azok, melyek segíthetnek az úton az egység felé, melynek középpontjában Jézus áll.

Ez az eredményes párbeszéd, mely a katolikus és az evangélikus egyház viszonylatában már a hatodik szesszióját éli; jövő év elején Szlovéniában üléseznek, fókuszba kerül az ágostai hitvallás közelgő ötszázadik évfordulója (2030). Ez a hitvallás a nyugati egyházszakadás előtt az egység igényével fogalmazódott meg, mely közös alapot jelenthet a jövőre nézve.

Kurt Koch bíboros ezt követően bemutatta a Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztériumának történetét és működését. A dikasztérium elődintézményét Szent XXIII. János alapította 1960-ban, még a II. Vatikáni Zsinat előtt. A vatikáni intézményben két osztály működik: az egyik a keleti keresztény, a másik a nyugati keresztény egyházakkal folytatott párbeszédet szolgálja. Előbbiek esetében több eredményt sikerült már elérni (krisztológiai teológiai kérdések tisztázása), de további kihívások is vannak, mint például a primátus kérdése vagy a szentségek teológiája (különösen is igaz ez például a házasság szentségére, ahol a katolikus tanítás szerint a szentséget a házaspár szolgáltatja ki egymásnak, az eskető pap pedig csak minősített tanú, míg az ortodox egyházban a pap a szentség kiszolgáltatója).

A nyugati egyházakkal való párbeszédben az evangélikusokkal sikerült a legtovább jutni (utalt a megigazulásról szóló közös dokumentumra). De fontos kérdés megállapítani a megbeszéléseken: mi is az Egyház, ki mit tanít róla, és mi ennek fényében az ökumené célja? A párbeszédet az elmúlt évtizedekben nehezíti az új etikai kérdések megjelenése. Végül kiemelte, mivel a zsidósággal más viszonyban vagyunk, mint más vallásokkal és más a kiindulópontunk a párbeszédben, ezért az ökumené mellett ez a terület is hozzájuk tartozik.

A delegáció tagjai kedden este jelen voltak a Sant’Egidio közösség római főtemplomában, a Santa Maria in Trastevere-bazilikában tartott esti ökumenikus imádságon, majd találkoztak a közösség vezetőivel.

Másnap, december 10-én, szerdán részt vesznek XIV. Leó pápa általános audienciáján, este pedig jelen lesznek a jubileumi szentév alkalmából a bencés rend főtemplomában, a római Szent Anzelm-bazilikában adott ünnepi koncerten, melyet a Pannonhalmi Főapátság, az Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál és a Római Magyar Akadémia közös szervezésében rendeznek.

Az Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál a Pannonhalmi Főapátság kulturális szolgálatának egyik legjelentősebb megnyilvánulása, a magyar katolikus közösség legnívósabb kulturális eseménye.

Fotó: Pannonhalmi Főapátság

Kuzmányi István/Magyar Kurír