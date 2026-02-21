Kurtág 100 – A magyar piaristák köszöntése

A világhíres művész, Kurtág György 1926. február 19-én született a dél-bánsági Lugoson. A magyar piarista rend méltán tartja számon, hogy a tehetséges fiatalember középiskolai tanulmányait a Temesvári Piarista Gimnáziumban végezte az európai történelem zavaros időszakának küszöbén, amikor az ateista eszmerendszer veszélybe sodorta az Egyházat és iskoláit. Kurtág zenei tanulmányait is Temesváron folytatta. Zenei mesterei között tisztelhetjük többek között a Bartók-tanítvány Kardos Magdát, Kadosa Pált, Veres Sándort és Weiner Leót is. A budapesti Zeneakadémián zongora és kamarazene tanszakokon, valamint zeneszerzés tanszakon is szerzett diplomát.

1967-től a Zeneakadémia tanára, egészen 1993-ig tartott órákat ott. Hazai, valamint nemzetközi díjai és elismerései megszámlálhatatlanok, köztük kétszeres Kossuth-díj, háromszoros Erkel Ferenc-díj, Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje vagy a zenei Nobel-díjként is számon tartott Ernst von Siemens Stiftung nemzetközi díj. A zeneszerző felesége, a 2019-ben elhunyt Kurtág Márta szintén zongoraművész és zenetanár, Kurtág műveinek legelhivatottabb tolmácsolója volt, társ az életben, társ az alkotásban is.

Négy év forgatás után készült el a Kurtág-töredékek című mozifilm, amelynek a születésnap előestéjén a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében volt a díszbemutatója, most pedig már országszerte vetítik a hazai filmszínházak. Nagy Dénes rendezőt Kurtág Györggyel több is összeköti a művészi életútnál, hiszen mindketten a piarista rend neveltjei. Nagy Dénes, Ezüst Medve-díjas filmrendező a Budapesti Piarista Gimnázium öregdiákja nyilatkozza a filmjéről, hogy „(…) a kamera az elsősorban nem szituációkat rögzít, hanem töredékeket, a filmnek is ezt a címet adtuk, és azért adtuk ezt a címet, mert azt éreztük, hogy ez a Kurtágnak a világa. Ez egy töredékes világ és ezekből a töredékekből épít valami nagy dolgot.”

A zeneszerző egyszer azt nyilatkozta, hogy habár próbálta, nem feltétlenül kívánja befejezni a töredékes, befejezetlen zeneműveit, mert mindig annak a zenének, annak a munkának az alkotása érdekli, amelyen éppen dolgozik, és amely éppen inspirálni tudja. Így nagyon is valószínű, hogy a Kurtág-töredékekkel lesz teljes és egész a Kurtág-életmű.

Kurtág György a mai napig aktív, a világ minden tájáról sorjáznak hozzá zenész tanítványok, akár csak pár óra a mesterrel együtt, alázatos munkában töltött időért.

„Az a pillanat, amikor az ember valamit felismer, tulajdonképpen maga az alkotás.” – hangzik el a százéves művésztől a Kurtág-töredékek előzetesében.

A piarista karizmában is lelkiség, küldetés és élet kapcsolódnak össze felismerve és támogatva a tehetség kibontakozását tulajdonképpen Isten alkotó tevékenységéhez nyújtva segítő kezet. E rendkívüli életút is mutatja, hogy a pillanatokban megszülető és alkotássá nemesedő felismerések éltetnek.

Isten éltesse, Mester!

Szerző: Martos Emőke, a Kalazancius Mozgalom kommunikációs vezetője

Fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya (A képek 2024. november 22-én készültek, amikor Kurtág Györgynek Kalazanci Szent József emlékérmet adományozott a Piarista Rend Magyar Tartománya.)

Forrás: Piarista.hu

Magyar Kurír