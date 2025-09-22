Kutatók Éjszakája a Pázmány BTK-n – Ahol a tudomány kézzelfogható élménnyé válik

Budapesten a társadalom és kultúra aktuális kérdései éppúgy előtérbe kerülnek, mint a történelem és a nyelv titkai. Szó lesz például az influenszerek politikai szerepéről, a menopauza tabumentes megközelítéséről, az amerikai közélet Donald Trump korában zajló változásairól, vagy arról, miként őrizhetők meg a helyi közösségek értékei a globalizáció világában.

A látogatók betekintést nyerhetnek a szlavisztika sokszínű világába, találkozhatnak kortalan vloggerekkel és bloggerekkel, hallhatnak előadásokat a kézmozgás és a beszéd összefüggéseiről, sőt megismerkedhetnek az ókori Mezopotámia démonűző amulettjeivel is.

Esztergomban a hangsúly a kézzelfogható élményeken lesz: látványos kísérletek, mikrovilág-bemutatók és játékos foglalkozások várják a családokat. Itt a legkisebbek is megtapasztalhatják az „ahaélményt”, miközben közelebb kerülnek a tudomány világához.



A fenntarthatóság és környezetvédelem jegyében zajlik a Játszva a Földért! program; a zene és ritmus varázsát a Ritmusra fel! elnevezésű foglalkozás hozza el; míg a Mese, mese, mátka mesés közösségi élményt kínál gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

A programot A felhőkön túl című kiállítás megnyitója teszi teljessé, amely a művészet és a tudomány közötti párbeszédet hivatott megteremteni.

A látogatók Budapesten és Esztergomban egyaránt megtapasztalhatják: a tudomány nem csupán elmélet, hanem közvetlenül átélhető élmény, amely egyszerre tanít, inspirál és szórakoztat.

A részletes program a Pázmány BTK honlapján található frissülő eseményoldalon található.

A Kutatók Éjszakája európai kezdeményezés: célja, hogy közelebb hozza a kutatókat az emberekhez, és megmutassa, milyen közvetlenül hat a tudomány a mindennapjainkra. Ingyenes, családbarát program, amely a pályaválasztásban is támpontot adhat – különösen a fiataloknak.

„Hozza el családját, barátait, és merüljön el egy estére a felfedezés örömében a Pázmány BTK-val!” – hívnak a szervezők.

Forrás és fotó: PPKE BTK

