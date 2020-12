Lackfi János: Háziporatkák és tudós szamarak zsoltára

HÁZIPORATKÁK ÉS TUDÓS SZAMARAK ZSOLTÁRA

Uram, mi, emberek,

úgy szeretünk sterilen születni,

kórházi tiszta lappal,

csak semmi állatkodás,

semmi röfögés, bőgés, nyerítés, bégetés,

nem istálló ez, kérem szépen,

mondja büszkén az osztályos orvos,

még a háziporatkát is

rendszeresen irtják,

apró géppisztolyokkal vadásszák

a takarító nénik,

püff, az anyját, kapott ez is,

ölik a baktériumokat

csattogó felmosóronggyal,

tűzzel-vassal irtanak

minden láthatatlan lényt,

kész mészárszék egy ilyen kórház,

a kórokozók csak vágóhídnak hívják,

és kartonpapír-táblákkal tüntetnek

az A épület meg az E épület előtt,

öngyilkos merénylőként bosszúból

belevetődnek a büfében kapható

szendvicsekbe, és boldogan

korzóznak a látogatók béltraktusában.

Na, erre te fütyülsz a mi

higiéniai elvárásainkra,

és még jóval a modern orvostudomány

születése előtt, egy felettébb rusztikus,

ám annál kétesebb tisztaságú

helyen, éppen egy istállóban

pottyantod le a legkülönlegesebb

deszantos egységet,

amelyet valaha látott a világ,

egyetlenegy szuperhősből áll,

az is bekakil, bepisil,

folyékony táplálásra szorul,

egészen konkrétan

anyámasszony katonája,

ciciztetés nélkül egy tapodtat se,

és fütyül rá, ma van-e a nemzetközi

SZOPTASS A MACDONALDSBAN-nap

vagy valamikor máskor.

Nem hihetjük véletlennek,

hogy groteszk, szőrös és büdös

állatkák, bocik, szamár, kecskék, birkák

billegik körbe szent fiadat,

hiszen ha állítottál volna az időegyenesen

párezer évet, már szülészetre kerül,

ha megbütykölted volna kicsit

Szent József számlaegyenlegét,

rögvest palotába születik.

Te, Atyám, ragaszkodtál valahogy

ehhez a sajtszagú idillhez,

a kulturálatlan körülményekhez,

az akkori szokások szerint is

nyomorúságos helyzethez,

mintha csak szeretted volna

előrevetíteni, hogy aki itt születik,

aki a mennyei részvénytársaság

harminchárom egész harminchárom tized

százalékos részesedésével

birtokolja a világot,

aki a legfőbb Operatív Törzs

válságstábját vezeti,

aki az univerzális Feltámadás Hadművelet

vezérkari tábornoka,

aki minden elképzelhető

ellenőrző és végrehajtó bizottság elnöke,

azt egy szép napon, fényes nappal

úgy fogják terelni a vére árán megváltott

Jeruzsálem főutcáján,

mint egy csökönyös igavonó barmot,

sőt, talán még azt sem,

hiszen saját jószágát

nem veri magatehetetlenre

egyetlen gazda sem, nem evett meszet,

az állat vagyontárgy.

Jézust ostorral csépelik,

bele szakad ki tőle, bőrét hántják,

bivaly módjára vonszolja a keresztet,

rálógatják, mint húst a kampóra,

kibelezve, szívét hasítva,

tagjait facsarva, egyetlen hentesbolt

az alkonyat, véres köténnyel

mustrálják a prédát a rómaiak,

szép, ragyogóra lecsutakolt szőrű

hátasaik nyergében.

Megszületett, ökörke

lehel rá meleget, pöfögő, hatalmas

testek adják biztonságát,

szamár cipeli végig száműzetésben is,

dülledő, nagy állatszemek,

bennetek villan a legfőbb tudás,

miért válik állatnál rosszabbá az ember,

miért bánik állatként megváltójával,

szamárháton vonult be Jeruzsálembe,

dicsősége és nyomorúsága helyére,

szamárháton vonul be a mennybe,

pata puffog a felhőn,

égi bolyhokat nyammog a csacsi,

és többet tud a hátán hordozott Igéről,

mint mi a szamárfüles könyveinkkel.

Kép: Tsuguharu Foujita: Jézus Krisztus születése (forrás: dailyartmagazine.com)

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2020. december 20–27-i ünnepi számában jelent meg.