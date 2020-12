Laczkó Zsuzsanna SJC: Áldásos helyzetben a járvány idején is

Azok közé tartozom, akiknek a járvány kapcsán több munkájuk, szolgálatuk lett: lelkigondozást, lelkivezetést kérve a megszokottnál többen kerestek. Akiknek a rendkívüli körülmények között kevesebb elfoglaltságuk lett, azoknak volt idejük reflektálni azokra a befejezetlenségekre, rendezetlenségekre, nehézségekre, amelyekkel a mindennapi élet forgatagában nem szembesültek; az összezártság sok rejtett feszültséget előhozott az emberi kapcsolatokban. Azokra pedig, akiknek a rendkívüli helyzetben is dolgozniuk kellett, sok és felelősségteljes feladat hárult, így több meghallgatásra, megerősítésre vágytak. A karantén alatt alakult ki az „online lelkigyakorlat” műfaja azok számára, akiknek az otthoni körülményei lehetővé tették az elcsendesedést, és nem idegenkedtek különösebben az online kíséréstől. Hálával tapasztaltuk, hogy az így végzett lelkigyakorlatok is sok gyümölcsöt termettek. Még olyan lelkigyakorlatozó is akadt, aki azt kérte, hogy maradjon fenn ez a lehetőség akkor is, ha megnyílnak a lelkigyakorlatos házak, mert hosszabb időre nem tudja magára hagyni idős rokonát, de arra van lehetősége, hogy a saját otthonában akár nyolc napig is elcsendesedjen. Áldást jelentenek a rám bízottak, akiket szolgálhatok.

Ha személyes belső életemre tekintek, a szigorú karantén időszakának, de a jelenleg zajló második hullámnak is talán az a legfontosabb hatása rám, hogy segít egyre inkább a jelenben nagyobb szabadsággal élni, és csak az igazán fontos dolgokra figyelni.

Átélhetem, mennyire nincs hatalmam az élet fölött, emberileg tekintve mennyire bizonytalan minden, így sokkal inkább ráirányul a figyelmem Arra, Aki minden körülmények között mindenben jelen van.

Átélhetem, hogy csupa áldás az életem.

