Lakókonténerekkel és építőanyaggal támogatja a horvátországi károsultakat a Katolikus Karitász

A gyorssegélyek után újabb építőanyag-szállítmánnyal és lakókonténerekkel támogatja a horvátországi földrengés károsultjait a Katolikus Karitász. A segélyszervezet a sziszeki Karitásszal együttműködve alakítja ki a hosszú távú segítségnyújtás részleteit.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese a segélyszervezet csepeli raktára előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta: „A két héttel ezelőtti személyes találkozásunkkor magunk is meggyőződhettünk arról, hogy a horvátországi családok támogatása hosszú távú együttműködésben valósul meg. A sziszeki Karitász munkatársaival napi kapcsolatban vagyunk. Az újjáépítés minden bizonnyal több hónapig fog tartani, mert az utórengések nehezítik a sérült épületek bontását. Ezért a családok számára ideiglenes lakhatást kell biztosítani. Mostani adományunk két családhoz jut el közvetlenül. A fűthető lakókonténerek vizesblokkal is rendelkeznek, valamint egy beépített kis konyha is biztosítja a család komfortérzetét.”

Az adományokat elkísérik a Karitász munkatársai. A szállítmány szerdán érkezik Horvátországba, ahol a lakókonténerek a károsult családokhoz kerülnek, akik már várják átmeneti lakhatásuk megoldását – tette hozzá az országos igazgatóhelyettes.

A sziszeki Karitásszal egyeztetve a gyűjtést meghosszabbította a segélyszervezet, február 15-ig még lehet csatlakozni. A 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, valamint a karitasz.hu oldalon online módon támogatható a horvátországi földrengés utáni újjáépítés.

A horvátországi, 2020. évvégi földrengésre az első között reagált Sziszek testvérvárosaként Szombathely és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. Gyűjtésük eredményeként több más egyházmegyei Karitásszal és plébániai gyűjtéseknek köszönhetően január 12-én már második alkalommal küldtek segítséget a térségbe.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír