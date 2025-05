Lányi Béla szerzetes beszélt a Fülöp-szigeteki verbita misszióról Egerben

Az Egri Érseki Palota Turisztikai Központban tartott programon elsőként Bérczessy András, a KÉSZ egri elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta: egy évvel ezelőtt alakult újjá a helyi szervezet, s első programjukat éppen a palotában tartották, és azóta több nagy sikerű rendezvénnyel voltak jelen a városban. Buda Péter plébános, a KÉSZ-csoport lelkészi vezetője a verbiták egri, Eger környéki múltjáról szólt, s megosztotta a szerzetesrenddel kapcsolatos személyes élményeit is.

Lányi Béla testvér hivatástörténete az 1980-as évekre nyúlik vissza. 1987-ben Ausztriában lépett be a rendbe, s azóta több helyen szolgált. Hosszabb ideje a Fülöp-szigeteken él misszióban, egyetemen tanít és emellett árvaházakban is teljesít szolgálatot. Előadásában a helyi jellegzetességeket mutatta be, a katolikus közösségek napi életét. Mint elmondta, a térségben él a Föld lakosságának jelentős része, s ennek megfelelően egészen más viszonyok alakultak ki az elmúlt időszakban, mint ami Európában jellemző. Ebben a közegben, Magyarországtól több mint tízezer kilométerre hirdetik missziójukban Isten igéjét, s szolgálják az evangélium ügyét.

Az előadás végén a cebui árvaház javára adományokat gyűjtöttek. A verbita közösség támogatására külön is lehetőség van, amelyről EZEN AZ OLDALON lehet informálódni.

A programot rögzítette a Szent István Televízió YouTube-csatornáján hamarosan elérhető lesz az előadás felvétele.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: TV Eger

Magyar Kurír