Láthatóvá válni – Szigetmonostor ismét a dicsőítő zene fővárosa lesz június utolsó hétvégéjén

A tavalyi évhez hasonlóan színes programokkal készülnek a szervezők, akik a nagy érdeklődésre való tekintettel idén háromnaposra tervezik a fesztivált. Június 23-án szakmai nappal indul a program; workshopokon, szakmai előadásokon, beszélgetéseken, gyakorlati órákon vehetnek részt a feltörekvő zenészek, ami jó lehetőség, hogy profi muzsikusoktól tanuljanak, valamint szakmai kapcsolatokat építsenek; június 24–25-én pedig további értékes programokkal várnak mindenkit a fesztivál szervezői.

A Dicsőítő Sziget fellépői között idén is neves művészek szerepelnek: az idén 75. születésnapját ünneplő Ferenczy Rudolf (DAX), aki szinte a kezdetektől meghatározó személyisége a hazai keresztény könnyűzenének; koncertet ad Ferenczi György és az Első Pesti Rackák; jelen lesznek a Kaláka tagjai és a felvidéki Crux együttes; az Egyesült Királyságból érkezik Dobner Illés és Évi, illetve Gyergyószentmiklósról a Glory Dicsőítő Zenekar. Fellép a PZM együttes, a Szentendrei-szigethez kötődő gospelzenész, Szabó Balázs, valamint a Magyar Continental Singers. Az A Dal című tehetségkutató műsor résztvevői közül Czinke Máté a The Sign zenekarral, valamint Fóris Rita lesznek a program vendégei. Találkozhatunk az „Ez az a nap!” rendezvényekről ismert Prazsák László keresztény zenei előadóval és Csiszér László erdélyi keresztény gitárossal is.

A fesztiválon kerül sor az Eucharist együttes lemezbemutató koncertjére: a 25 éve a keresztény könnyűzenében tevékenykedő Gável testvérek Mező Misivel együtt állnak színpadra. A koncertek mellett kerekasztal-beszélgetéseket, tanúságtételeket hallgathatanak meg az érdeklődők, valamint Zámbori Soma és a Dramatizált Biblia társulata ezúttal is különleges előadással készül.

Az április végi pápalátogatás záró szentmiséje előtt együtt álltak színpadra a katolikus könnyűzene meghatározó előadói a budapesti Kossuth téren. A fesztivál zárásaként újra láthatjuk, hallhatjuk a formációt: Sillye Jenő, Borka Zsolt, Varga Attila, Csiszér László, Gável András és Gável Gellért az Eucharist zenekarból, Nagy Lajos az Imperfectum együttesből, továbbá Takács Antal, Simon Bence, Sillye Gábor és Sillye Gergely lépnek fel majd közösen.

A Dicsőítő Sziget egyik helyszíne egy rendezvénysátor lesz, ahol a 24 órás dicsőítés keretében 24 zenekar mutatkozik be.

Emellett játékok, gyermekprogramok várják a legkisebbeket, a helyi termelők pedig különlegességekkel készülnek. Vasárnap szentmisén és református istentiszteleten vehetnek részt a hívek. A program fővédnökei Székely János szombathelyi megyéspüspök és Böjte Csaba ferences szerzetes, akik majd kerekasztal-beszélgetéseken vesznek részt.

A Dicsőítő Sziget rendezvénye híd akar lenni azok felé is, akik nem tartoznak semmiféle egyházi közösséghez. A felekezetközi, világi és vallásos programokat egyaránt felkínáló fesztivál célja, hogy minden résztvevő megtapasztalhassa a szeretet mindent jobbá alakító erejét, az el nem múló bibliai értékek biztonságát és a kereszténység örömét.

A rendezvény részleteiről, a programról és az előadókról a Dicsőítő Sziget hivatalos honlapja nyújt részletes tájékoztatást.

A dunakeszi komp és a szentendrei rév a programok végéhez igazított, meghosszabbított menetrenddel közlekedik majd.

A tavalyi fesztivál legszebb pillanatairól készült összefoglaló az alábbi videón megtekinthető:



Forrás és fotó: Dicsőítő Sziget

Magyar Kurír