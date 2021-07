Léber Mihály aranymiséjét ünnepelték Keszthelyen

Léber Mihályt Győrben szentelték pappá 1971. június 17-én. Papi jelmondata: „Krisztus követségében járunk!” (2Kor 5,20). Keszthelyen 1989-tól 2010-ig, nyugalomba vonulásáig volt plébános.

Az aranymise hálaadás ötven év papságáért. A papi küldetés alapja az apostoli szolgálat. Az Úr Jézus mondta: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket!” – ezzel a gondolattal kezdte szentbeszédét Pápai Lajos. A nyugalmazott megyéspüspök az életen át tartó papi hivatásról, küldetésről és szolgálatról beszélt.

A pap feladata jó pásztorként ott állni, ahová Krisztus állította a püspök által. Aranymisés paptestvérünk ezt tette, és most örömmel ad hálát. Volt ebben az ötven évben sok öröm, lelki öröm, Isten gondoskodásának a megtapasztalása. De volt más felövezés is: aranymisés paptestvérünk életében is jelen volt a szenvedés vállalása, a betegség kötöttsége – hangzott el a prédikációban.

Pápai Lajos kiemelte, fontos, hogy az örömteli hit által meg tudjuk szólítani a fiatalokat, és tudjuk számukra vonzóvá tenni a papi hivatást és küldetést. Hiszen sokan gondolnak ma is a papi hivatásra, de félnek, és nem mernek elköteleződni.

Aranymisés paptestvérünket betegsége akadályozza ugyan lelkipásztori szolgálatában, de személyisége, jelenléte már szavak nélkül is Krisztust hirdeti! – hangsúlyozta szentbeszéde végén a püspök.

A szentmise aranymisés áldással zárult. Ezt követően levetítették a Keszthelyi Televízió archív híranyagát a Szent Család-templom 1990-es felszenteléséről.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír