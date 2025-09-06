Lebilincselő a kisugárzása – Csokor a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán részt vevők élményeiből

Szombathelyről érkezett Buti Sándorné és Németh Mária. Tavasszal láttak egy filmet Bódi Mária Magdolnáról, ami után az unokahúga, Bódi Mária mesélt Magdiról. Nagyon megérintette őket mindaz, amit mondott róla. „Volt olyan rokonunk, akit 18 évesen lelőttek az orosz katonák, amikor ki akart lépni a bunkerból. Ezért is áll közel hozzám Bódi Mária Magdolna. Pillanatok alatt megtelt a busz, amely a székesegyház szervezésében hozott ide zarándokokat, így vonatra szálltunk, és eljött velünk az unokám is.”

Tankó Gerda Nikoletta Szombathelyen jár iskolába, ötödikes gimnazista. Szívesen és bátran megosztja élményeit. Elmondja, hogy márciusban kapott egy kis könyvet Bódi Magdiról, amit gyorsan el is olvasott. Megérintette az életének minden részlete, és az is, hogy ilyen fiatalon halt meg.

Amikor az ereklyéhez mentünk, minden ismerősömet odahelyeztem, és kértem Magdi közbenjárását értük”

– mondja Mária.

Babos Áron, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ifjúsági referense egy kerekesszékes férfival, Fáy Istvánnal várakozik, aki nagyon szeretné megérinteni Magdi ereklyéjét, de ez egyelőre reménytelennek tűnik, hiszen nem tud felmenni a színpadra, ahol zarándokok százai hódolatukat fejezik ki. Budapest 6. kerületének Szent Család-plébániájáról érkeztek. István úgy érzi, meg kell köszönnie a plébániának, hogy őt is elhozták, felvállalták őt. „Sajnálom, hogy nem foghatom meg az ereklyét, de hát még nem vagyok angyal, nem tudok odamenni… És a vonat is nemsokára indul” – elérzékenyülve, de humorát félre nem téve mondja mindezt, nehezen formálva a szavakat.

„Megismertem az elmúlt hónapokban Magdi gondolatait – veszi át a szót Babos Áron –, hihetetlen frappánsan védte meg mindig Jézust. A kitartásával példát adott azoknak, akik az életük egy részét vagy akár az egészet oda akarják adni Jézusnak. A boldoggá avatás alatt, ahogyan egyre jobban kiderült az idő, azt éltem meg, hogy Magdi most a meleg, odaadó szeretetével gondoskodik rólunk. Ellenállhatatlanul lebilincselő az ő kisugárzása.

Odafordít Jézushoz, hogy ne az apró dolgokkal foglalkozzunk, hanem azzal, hogyan tudjuk megismertetni őt másokkal, és megosztani velük az örömünket.”

Kicsivel később, amikor már nyílt rá lehetőség, lehozták Istvánhoz az ereklyét, amit megindulva érintett meg. Igazán szép pillanat volt.

A kórusban énekelt egy férfi, aki a szomszéd faluból, Gyulafirátótról érkezett. „Megtiszteltetés volt a boldoggá avatáson a kórusban énekelni, és így szolgálni a liturgiában. A magam módján valami keveset hozzá tudtam tenni az ünnephez. Egy veszprémi kórusnak, melyben a feleségem énekel, a tiszteletbeli tagja vagyok. Még nem jutottam az ereklyéhez, mire lejöttünk a kórusról, már rengetegen voltak a sorban.”

Rylan James Pakisztánból jött, keresztény családban született, 2018-tól él Magyarországon. Tavaly óta jár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre teológia szakra. Nagyon szépen, helyesen beszél magyarul. „Magyarország egy olyan ország, ahol sok szent és vértanú van, erős a kereszténység. Meg lehet érezni, meg lehet tapasztalni a vallásos életet. Szívből jöttem ide megünnepelni Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását, kérni az ő közbenjárását, hogy segítsen a mindennapi életemben, és mások életében is. Legyen ő a példaképünk, mert nehéz időszakban élt, ennek ellenére türelmes, megértő volt, és a másik embert a helyes útra vezette.

Ahol dolgozott, nem volt könnyű az emberekkel, de ő megtalálta velük a hangot.

Nekem példaképem ő, hogyan éljem az életem, hogyan legyek kitartó és türelmes másokkal.

Amikor például gúnyolták Magdit, és minden rosszat mondtak rá, nem azonnal reagált, hanem csendben maradt, tűrt. Ráadásul segített a bántóinak rájönni arra, hogy amit csinálnak, az nem krisztusi, nem jó.”

„Nagyon örülök, hogy végre eljutottunk a boldoggá avatásig – mondja meghatódva Gaál Mária egyházközségi nővér –, mert évek óta úgy tiszteltem Bódi Mária Magdolnát mint magyar Goretti Máriát. Jó huszonöt évvel ezelőtt voltam először a sírjánál, akkor már tudtam, hogy mártírhalált halt. Az atyák őrizték az emlékét, a faluban ki volt táblázva, merre kell menni a sírjához. Azt remélem, hogy sok lánynak a példaképévé válik ő. Szeretném hinni, hogy a katolikus iskolákban sokat beszélnek majd róla, és erősítik a lányokat a tisztaság fontosságában.

Remélem, hogy a mártírhalála gyümölcsöt hoz így is, de már az is óriási gyümölcs, hogy most ilyen sokan vannak itt.”

Koleszár András részt vett a Tekerj Magdival zarándoklaton. „Tegnap délután meglátogattuk Litéren Magdi vértanúságának a helyét, ahol a rokonai és idős emberek emlékeztek rá. Különleges lehetőség volt ez Magdi megismerésére, elmélyítette a kétnapos út élményét. Itt az Aréna előtt elképzelhetetlenül hatalmas tömeg gyűlt össze, ráadásul Magdi elintézte, hogy kisüssön a nap, mire elkezdődött a szentmise. Azt láttam meg általa,

mennyire nem függ a szentség kortól, és hogy nem kell komoly élettapasztalattal rendelkezni ahhoz, hogy valaki ennyire aktív és hasznos legyen a környezete számára.

Ő még csak húszéves volt, amikor egy lelkigyakorlaton nagy lendületet vett, és az életét teljesen mások szolgálatára szentelte. Az elköteleződése és a szüzességi fogadalma ekkorra érett meg benne. A gyerekeim közül már három van húsz év fölött. Magdi a példaképük lehet azzal, amilyen figyelemmel fordult a környezete, a kicsik, a nagyok, a munkástársai felé.”

Skribanek Helga FMA szalézi nővér Pesthidegkútról érkezett, számára hatalmas egyházi élmény volt az esemény. „Jó ilyen sokan együtt ünnepelni, és ilyen sokan közel lenni a Jóistenhez. Magdival még ismerkedek, az ő példája előttünk van. Már kértem a segítségét, úgy érzem, egyre szorosabbá válik a kapcsoltunk. Nagyon szép volt, amikor a szentmisén behozták az ereklyét. Csodálatos pillanat volt, amikor az ereklye előtt kértem Magditól segítséget, kegyelmet a saját életemhez. Az is felemelő volt, hogy a missziós kereszthez, amelyben már benne van az ő ereklyéje is, ilyen közel lehetett kerülni.”

Fotó: Merényi Zita

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír