Leégett egy történelmi jelentőségű templom Torontóban, benne jelentős kanadai alkotók műveivel

A tűzoltókat vasárnap reggel riasztották a város Little Portugal (Kis Portugália) negyedében található, nemzeti történelmi emlékhelynek számító Szent Anna anglikán templomhoz – írta a The Guardian brit portál híradása nyomán az Index. Jim Jesspo tűzoltóparancsnok-helyettes úgy fogalmazott: az épület teljesen megsemmisült, ahogyan a benne lévő műtalkotások is. Azt is elmondta, hogy túl korai lenne meghatározni a tűz okát.

A leégett templom lelkésze, Don Beyers az újságoknak úgy fogalmazott, hogy a mindez rendkívüli veszteség nem csupán a gyülekezetnek, hanem az egész közösség számára is, egyelőre azonban nem tudják, milyen hosszú távú hatása lesz a tragédiának a helyiek életében.

A templom falait borító színes művészeti alkotások között közel húsz Jézus életét ábrázoló mű volt, amelyeket a Hetes Csoport tagjai festettek. Az elismert kanadai művészeti kollektíva az 1920-as években élte aranykorát. Az elmúlt évtizedekben a csoport tagjainak munkái az ország legkeresettebb műalkotásai közé kerültek. A csoport egyik tagja, Lawren Harris egy műve több mint 11 millió kanadai dollárért kelt el egy árverésen.

A tűzben odaveszett művek J.E.H. MacDonald, Fred Varley és Franklin Carmichael alkotásai voltak, amelyek ószövetségi prófétákat, a Jézus születését és a keresztre feszítését ábrázolták. A J.E.H. MacDonald által tervezett díszes belső falfestmények borították az apszisát és mennyezetét, a fő boltíveket, a függőíveket és a központi kupolát is.

A hírportál arra is felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt két és fél évben országszerte 33 templom égett le, sokszor gyújtogatás miatt.

A tűz idején senki sem tartózkodott az épületben, és sérültekről sem érkezett hír. A rendőrség a tűz okának megállapításáig egy online portált hozott létre, ahová a lakosság fényképeket vagy videofelvételeket küldhet be, ezzel is megkönnyítve a hatóság munkáját.

Egy négy évvel ezelőtt készült virtuális túrának köszönhetően megtekinthetők a templom mozaikjai; a művészeti alkotásokról angol nyelven ezen a fotókkal is szolgáló honlapon lehet olvasni.

Forrás: Infostart

Fotó: Wikipedia (2009); St. Anne's Anglican Church

Magyar Kurír