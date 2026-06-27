Legnagyobb kincsünk Isten szeretete – Interjú Földváry Katalin örökfogadalmas szociális testvérrel

Földváry Katalin – Kati testvér – Vácon született. Szülei hét gyermeke közül ő a harmadik; két fiú után az első lány. A hét gyermek mellett az is különleges a családjukban, hogy édesapja és egyik nagybátyja is állandó diakónus a váci, illetve a kalocsa-kecskeméti egyházmegyében.

– Utad most az örökfogadalommal a Szociális Testvérek Társaságában egy óriási mérföldkőhöz ért. Mikor érezted először, hogy Isten a neki szentelt életre hív? Volt ennek egy konkrét, meghatározott pillanata?

– A Jézussal való kapcsolat gyermekkorom óta fontos része volt a mindennapjaimnak. Elkezdtünk egy úton járni, és ő azóta is hív a vele való kapcsolatra, az ő követésére, amely az évek alatt mélyült. A hívása egyre inkább válasszá formálódott bennem: lefoglaltságát éreztem a szívemben, amelyből észrevétlenül kezdődött el a teljes önátadás kibontakozni.

– Kinek mondtad el először, hogy a szerzetesi hivatásban gondolkodsz?

– Neki.

– Honnan hallottál a szociális testvérekről?

– Nagymamám egyszer a kezembe adott egy könyvet, amely Sára testvérről szólt: Boldog vagy, Sára? Emlékszem nagyon magával ragadott Sára testvér személye, hétköznapisága, megélt, megküzdött istenkapcsolata.

– Hogyan döntöttél, amikor beléptél? Mennyire voltál biztos abban, hogy itt a helyed?

– Engem igazából az Úr iránti vágy hajtott nagyon. Vonzott a megismerése, a vele való mélyebb kapcsolat. Amikor először vettem részt egy személyesen kísért lelkigyakorlaton a közösségben, emlékszem arra az érzésre, hogy azon kaptam magam, hogy itt a közösségben egy biztonságot, lendületet adó mederben vagyok, ahol az Úristennel mint egy folyóval folyhatok. Teljesen biztos voltam benne, hogy itt a helyem. Sem előtte, sem utána más szerzetesi közösséget nem kerestem.

– Mi az, ami megragadott a karizmából, a küldetésből?

– Nagyon szeretem azt a megfogalmazást a szabályzatunkban, hogy „Legnagyobb kincsünk Isten szeretete és az a válasz, amit szeretete kivált szívűnkből.” Olyan megrendítő látni, hogy karizmánk egyesek szívében, ebből az isteni szeretetre adott válaszból hogyan válik küldetéssé, szolgálattá. Annak felismerése ragadott magával, hogy a mi karizmánk nem független tőlünk, tőlem, hanem a szeretetre adott válaszként akar élni bennünk, közöttünk, általunk, és küldeni oda, ahová a Lélek indít.

– Mi a kedvenc idézeted az alapítótól, Slachta Margit testvértől?

– Szeretem a pozitív életszemlélettel kapcsolatos idézetet: „Moss a sárból aranyat, termelj a kóróból virágot, fordítsd az átkot áldássá, hívj a halálból életet. Ez a krisztusi pozitívum legyőzhetetlensége.” Ugyanakkor a kedvenc idézetem, amely identitásomat mind a mai napig formálja, ez: „…ha mindenki szétszaladna, és egyedül én maradnék a Szociális Testvérek Társaságában a szabályzattal a kezemben, hinnem kell, hogy annyira az Úristen akarta, hogy ha mindenki elmegy, s csak én maradok, belőlem a társaság újra kivirágozzon!”

– Mi a legkedvesebb szentírási igéd?

– „Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok.” (Jn 14,27) Mindannyiunkkal kapcsolatban ez Krisztus vágya, és olyan jó ebben a tudatban lenni: azt akarja, hogy ott legyek vele!

– Mi a szakmád, és kik azok, vagy milyen ügy az, ami most leginkább a szíveden van?

– Szociális munkás, szociálpolitikus vagyok. Leginkább a mélyszegénységben élőkért végzett szolgálat az, amelyben most kifejeződik az Isten szeretetére adott válaszom, a küldetésem, cselekvő szeretetem.

– Mihez tudod hasonlítani az örökfogadalmat?

– Ezt még ízlelgetem….

– Volt-e már szerzetesi életedben nagyobb megingásod, és mire alapozod a hűségedet?

– Igen, voltak mélypontok, küzdelmek. Most pünkösdkor ünnepeltünk egy jubiláló, 40. szerzetesi fogadalmát ünneplő testvért, aki azt mondta, hogy „nincs olyan mélység, amibe az Úr ne nyúlna utánunk”. Isten irántam való hűsége, irgalma és személyes szeretete az, ami megtart.

– Mi a te fogadalmi mottód, ami hordozza a szociális testvéri életedet?

– Abba, Atyám! Istenem vagy te!

Az Úr áldása és hűsége kísérje utadat!

Szöveg: Kiss Mónika SSS

Fotó: Láng György, Mészáros Csenge Veronika SSS

Forrás: Szociális Testvérek Társasága

Magyar Kurír