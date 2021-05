Légy a NEK önkéntese! – (El)ismert emberek buzdítanak

„A szűk környezetemet mindig is arra nevelem, hogy nézzenek körül, a közelükben kiért tehetnek, akár csak egy aprócska dolgot is. Érdemes odafigyelnünk, különben elveszünk a világban” – mondta Miklósa Erika, a NEK önkéntes programjának egyik hírnöke. A világhírű operaénekes a nemrégiben készült beszélgetésben így vall: „Római katolikus vagyok, így nevelkedtem. Mindig nagyon fontos volt és lesz is a hit az életemben. Ha az embernek nincs hite, elveszíti a talajt, az igazodási pontjait. A hit az én »gerincem«.”

A teljes interjú ITT olvasható.

Az önkéntességre itt lehet jelentkezni: https://onkentes.iec2020.hu/

Forrás, fotó és videó: NEK

Magyar Kurír