Legyél te is a Katolikus Egyház digitális misszionáriusa! – Pályázat fiataloknak

Digitális misszionáriusokat keresünk!
Szeretsz videózni? Otthon vagy a TikTokon, Instagramon vagy YouTube-on?
Van ötleted arra, hogyan lehetne a katolikus hitről fiatalosan és hitelesen beszélni? Akkor itt a helyed!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára.
Olyan alkotókat keresünk, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni vagy megerősödjenek benne.
Jelentkezhetsz egyedül is, de célunk olyan 2–4 fős csapatok kialakítása, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni.
Mit adunk az ötleteid megvalósításához?
– akár 300 000 Ft támogatást a tartalomgyártáshoz szükséges eszközökre;
– különleges forgatási helyszíneket;
– megmutathatod, amiben hiszel;
– csapatmunka;
– mentorálás.
Hogyan jelentkezhetsz?
Készíts egy legfeljebb 90 másodperces videót, mutatkozz be benne, és mesélj az ötletedről, majd küldd el a videó linkjét a palyazat@katolikus.hu e-mail-címre.
Mutasd meg, hogyan lehet jelen a hit a közösségi médiában!
Legyél te is a Magyar Katolikus Egyház digitális misszionáriusa!
A videós felhívás ITT tekinthető meg.
Forrás, plakát és videó: MKPK Sajtószolgálat
Fotó (archív): Lambert Attila
Magyar Kurír
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