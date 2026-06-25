Legyél te is a Katolikus Egyház digitális misszionáriusa! – Pályázat fiataloknak

Hazai – 2026. június 25., csütörtök | 18:52
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) felhívását tesszük közzé.

Digitális misszionáriusokat keresünk!

Szeretsz videózni? Otthon vagy a TikTokon, Instagramon vagy YouTube-on?

Van ötleted arra, hogyan lehetne a katolikus hitről fiatalosan és hitelesen beszélni? Akkor itt a helyed!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára.

Olyan alkotókat keresünk, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni vagy megerősödjenek benne.

Jelentkezhetsz egyedül is, de célunk olyan 2–4 fős csapatok kialakítása, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni.

Mit adunk az ötleteid megvalósításához?

– akár 300 000 Ft támogatást a tartalomgyártáshoz szükséges eszközökre;
– különleges forgatási helyszíneket;
– megmutathatod, amiben hiszel;
– csapatmunka;
– mentorálás.

Hogyan jelentkezhetsz?

Készíts egy legfeljebb 90 másodperces videót, mutatkozz be benne, és mesélj az ötletedről, majd küldd el a videó linkjét a palyazat@katolikus.hu e-mail-címre.

Mutasd meg, hogyan lehet jelen a hit a közösségi médiában!

Legyél te is a Magyar Katolikus Egyház digitális misszionáriusa!

A videós felhívás ITT tekinthető meg.

Forrás, plakát és videó: MKPK Sajtószolgálat

Fotó (archív): Lambert Attila

Magyar Kurír

#evangelizáció #ifjúság #média #MKPK

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