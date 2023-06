Legyenek a diákok biztosak abban, hogy Isten nagyon szereti őket – Tanévzáró szentmise Vácon

A 2022/23-as tanévet lezáró szentmisén a Váci Egyházmegye nevelési-oktatási és felsőoktatási intézményeinek vezetői, munkatársai vettek részt.

Marton Zsolt püspök szentbeszédében a pedagógusokat, a szülőket és a diákokat is megszólította. A felolvasott evangélium kapcsán hangsúlyozta a pihenés, a kikapcsolódás fontosságát, melyre a nyári szünet jó lehetőséget biztosít. „»Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” Ez az a hely az evangéliumban, ahol Jézus nem munkára, feladatra, hanem pihenésre hív – mondta a főpásztor. – Jézus ismeri az embert: tudja, hogy eredményes és örömteli munkát csak úgy képes végezni, ha rendszeresen pihen is. A Jézusban, Jézussal való pihenés azonban nem szétesést, szétszórást jelent, hanem a feszültségek kikapcsolását és lelki töltekezést.”

Marton Zsolt az előző tanév átgondolására buzdítva kérdéseket intézett a hallgatósághoz, arra vonatkozóan, hogy az evangélium szellemében törekedtek-e tanítani, tanulni és nevelni. A püspök szerint ennek kell az elsődleges szempontnak lennie, ez az a hozzáállás, amely által kitűnik egy keresztény iskola más intézményekhez képest.

Beszéde végén a főpásztor háláját fejezte ki a pedagógusoknak, az intézményvezetőknek, a pap- és diakónustestvéreknek egész éves kitartó, terhektől nem mentes munkájáért.

Selmeczi Zoltán EKIF-főigazgató, Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora és Tornay Gábor hitoktatási igazgató a szentmisét követően értékelték az elmúlt tanévet.

Selmeczi Zoltán főigazgató a tanárok és nevelők felelősségére hívta fel a figyelmet. „Legyen a diákoknak bármilyen kapcsolatuk a tanáraikkal, fontos, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a Jóisten nagyon szereti őket, akkor is, ha nem tanulták meg maradéktalanul a leckét, akkor is, ha időnként csínytevésekre hajlóak, és akkor is, ha ők még nem ismerték fel az Isten szerető természetét. Ez a mi, a ti felelősségetek, kedves kollégáim!”

A most véget ért tanévet értékelve kifejezte, hogy idén nem a pedagógusok testi ereje, hanem az emberi tűrőképesség, a Gondviselő Istenre való hagyatkozás és a közösség összetartó ereje lett próbára téve.

„Köszönetemet fejezem ki valamennyi óvónőnek, dajkának, tanítónak, tanárnak és intézményvezetőnek, hogy megőrizték a hivatásukba vetett hitet. A megszámlálhatatlan változtatási kísérlet ellenére hittek Istentől kapott küldetésükben, a nevelésben rejlő lehetőségekben, munkájuk fontosságában, felelősségük határtalanságában.” Selmeczi Zoltán végül azt kívánta a pedagógusoknak, hogy a nyári szünidő alatt gyógyuljanak be az év közben szerzett sebek, a megélt örömök pedig sokszorozódjanak az életükben.

„Kedves Kollégák! Mi nem néha szigorú fenntartóknak, nem néha kicsavart jogszabályoknak, nem néha komisz gyerekeknek, nem néha értetlen szülőknek kell hogy megfeleljünk a munkákban, hanem egy olyan multi munkatársai vagyunk, amelynek a Jóisten a vezérigazgatója. Hisszük, vagy nem hisszük?” – Gloviczki Zoltán rektor a pedagógusszakma társadalmi megbecsülésének hiányáról beszélt, és arról, hogy erőt, reményt és szeretetet úgy kaphatnak a tanárok a jelenlegi helyzetben, ha Istenben bíznak, és munkájukban nem az embereknek, hanem az Úrnak akarnak megfelelni.

Tornay Gábor hitoktatási igazgató beszéde egy ponton meglepő fordulatot vett; az általa felolvasott hálaadó szöveget ugyanis a mesterséges intelligencia írta. Ezzel a csavarral el akarta gondolkodtatni a hallgatóságot, még inkább a hitoktatókat annak kapcsán, hogy hogyan lehet elérni azt a jövőben és már most, hogy a diákok, ha valamiben elakadnak, elsőként a szüleiket és tanáraikat kérdezzék, ne a számítógépet.

„Amit tudni lehet, azt a számítógép tudni fogja. De a mesterséges intelligencia nem fogja Istent dicsőíteni, nem lesz hálás, mert nincsenek érzései – hangsúlyozta Tornay Gábor. – Az istenismeret nem kognitív termék. Egyetlen fegyverünk van: hogy a megváltottság öröme sugározzon rólunk. Ez mindig apró gesztusokban, cselekedetekben valósul meg, és így a világ felismeri majd, hogy Jézus él, hogy köztünk van.”

A szentmise után elismerő oklevelet vehettek át az egyházmegye nevelési-oktatási intézményeiben kiemelkedő pedagógiai tevékenységet és példamutató munkát végző pedagógusok.

A díjazottakról ITT olvashatnak.

Az ünnepélyes díjátadás után állófogadással zárult a rendezvény, melyet a nemrégiben átadott PüspökVác Rendezvényközpontban tartottak.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír