Lektoravatással ünnepelték a felszentelés évfordulóját a debreceni Szent Anna-székesegyházban

A szentmisét június 5-én, csütörtökön is Palánki Ferenc püspök mutatta be. Koncelebrált Németh István püspöki titkár, Krakomperger Zoltán általános helynök, a Szent Anna-székesegyház plébánosa, az esperesi kerület és az egyházmegye több településének papja is.

A főpásztor homíliájában elmondta, az elmúlt 279 évben milyen sok imádság hangzott el, milyen sok szív nyílt meg Isten szeretete és kegyelme előtt ezen a helyen. A Jézustól kapott szeretet legyen bennünk, és azt fogadjuk is be, adjuk tovább embertársainknak. Ez a szeretet, hogyha eljutott hozzánk, arra tesz képessé, hogy mi is tanúságot tegyünk félelem nélkül, bátran, nem törődve a világ zajával. Ugyanis abba a világba kell eljuttatnunk ezt az örömhírt, amely erre az örömhírre nem igazán nyitott – mondta.

Palánki Ferenc püspök az újonnan avatott lektorokra Isten áldását kérte, hogy legyenek az örömhírek vivői.

Ezt követően vette kezdetét a lektorrá avatás szertartása, amely a „Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben!” szavakkal és a Szentírás átadásával történt.

A lektorok ettől kezdve már hivatalos megbízottai az Anyaszentegyháznak a szent szövegek olvasására. Ez esetben szent szövegek alatt értünk minden igeliturgiában elhangzó szentírási szakaszt, a diakónusnak fenntartott evangéliumot kivéve. A lektor feladata, hogy Isten igéje a liturgiában méltó módon és jól érthetően hangozzék el, de szolgálatába tartozik a templom aktuális hirdetéseinek felolvasása is.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír